Nach einer Videoanalyse im Zeichen der Taktik hieß es Gewalt vs. Gefühl beim Freistoßtraining. Neun gegen neun - Erras prallt mit Zrelak zusammen und muss das Training frühzeitig beenden. Fünf gegen fünf, elf gegen elf und ein Haufen Bilder.

Die Luft in der DEL - sie wird für die Thomas Sabo Ice Tigers immer dünner. Freitag geht es für die Truppe aus Nürnberg nach: Wolfsburg. Auch dort dürfte es ein bissiger Fight gegen die Grizzlys werden. Das sind die Knackpunkte der Partie:

Ordentlich Kondition für die Rückrunde in Liga zwei bolzen: Mit diesem Motto ist die SpVgg Greuther Fürth in den dritten Tag im Trainingslager in Belek gestartet. Bei den Liegestützen ließ die Mannschaft von Trainer Damir Buric die Muskeln spielen. Der Spaß kam zwischendrin aber auch nicht zu kurz: Hier kommen die Bilder aus der Sonne!