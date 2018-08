Streit um Schuhkollektion: Hummel sauer auf Hummels

MÜNCHEN/HAMBURG

MÜNCHEN/HAMBURG - Cathy Hummels (30) hat sich mit ihrer Schuhkollektion juristischen Ärger eingehandelt. Der Sportschuh-Hersteller Hummel hat der Ehefrau von Nationalspieler Mats Hummels per einstweiliger Verfügung verboten, Freizeitschuhe mit dem Schriftzug "Hummels" auf den Markt zu bringen.

Da strahlt sie noch: Cathy Hummels bei der Präsentation ihrer Schuhkollektion in München. Foto: Peter Kneffel



Das Landgericht Hamburg gab einem entsprechenden Antrag auf einstweilige Verfügung im Wesentlichen statt, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag bestätigte. Die Firma aus Dänemark wirft der Spielerfrau Markenverletzung vor - mit der Begründung: Hummel und Hummels – das klinge einfach zu ähnlich.

"Die Zeichen stimmen in sechs von sieben Buchstaben überein", stellte das Gericht in seinem Beschluss fest. Die 30-Jährige will "selbstverständlich" gegen die einstweilige Verfügung vorgehen, wie ihr Anwalt Christian-Oliver Moser der Deutschen Presse-Agentur in München sagte. Bereits im Juli war die Spielerfrau aufgrund eines Influencer-Marketing-Streits vor das Münchener Landgericht gezogen.

"Das Gericht hat hier ohne eine Anhörung unserer Mandantin entschieden." Die Ansprüche der Firma Hummel seien unbegründet. Der Anwalt betonte: "Die Benutzung ihres Familiennamens kann im Übrigen auch die Firma Hummel unserer Mandantin nicht verbieten."

Cathy Hummels hatte Sneaker mit dem "Hummels"-Schriftzug, aufgedruckten Hummeln, Satin-Schnürsenkeln und Plateau-Sohlen entworfen und ihre Schuhkollektion im Juni in München präsentiert. Dabei sagte sie: "In meinem Namen steckt ja eben die Hummel, und die Hummel ist ein Tier, das ich sehr sehr gerne mag." Es gehe ihr auch um den Wiedererkennungswert ihrer Produkte.

