Strelnieks-Schock: Bamberg bezahlt Pokalsieg teuer

Lette ist schwer an der Schulter lädiert - Auch Harris fällt aus

BAMBERG - Das trübt die Stimmung bei den Pokalsiegern! Brose Bamberg ist vom Top-Four-Wochenende in Berlin mit gleich zwei verletzten Spielern zurückgekehrt: Janis Strelnieks und Elias Harris.

Scharfschütze Janis Strelnieks fehlt Bambergs Premium-Basketballern in den kommenden Wochen. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Der Lette Strelnieks zog sich im Endspiel am Sonntag gegen den FC Bayern München Basketball (74:71) einen Bänderriss in der linken Schulter zu und fehlt den Oberfranken in den kommenden Wochen.

Bambergs Guard prallte in der elften Spielminute bei einer Verteidigungsaktion mit Bayern-Center Devin Booker zusammen und griff sich danach sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Schulter. Anschließend wurde Strelnieks in der Kabine behandelt und verfolgte den Rest der Partie mit einem dicken Eisbeutel auf dem Gelenk von der Bank aus. Nach Angaben des Vereins kommt der Scharfschütze jedoch um eine Operation herum.

Ebenfalls wieder zum Zuschauen verdammt ist Elias Harris. Der Kapitän, der erst vor wenigen Wochen sein Comeback feierte, bekam schon am Samstag im Halbfinale gegen Ludwigsburg (85:78) wieder Schmerzen im bereits arthroskopierten Knie. Wie lange der deutsche Nationalspieler ausfallen wird, ist noch unklar.

Damit fehlen Andrea Trinchieri in den anstehenden Spielen zwei wichtige Eckpfeiler seiner Mannschaft. Vor allem Janis Strelnieks gehört in der Euroleague, wo Bamberg aktuell mitten im Playoff-Kampf steckt, mit 11,7 Punkten pro Partie als drittbester Scorer seines Teams zu den Leistungsträgern. In der Bundesliga, wo Broses Headcoach eine größere Rotation spielt, gehören beide Akteure zu den Stützen und haben einen großen Anteil an den bislang 20 eingefahrenen Siegen.

Benjamin Strüh