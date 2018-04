Sture Eishockey-Bosse: Die DEL gesteht keine Fehler ein

NÜRNBERG - Dass die Playoffs für Ice Tigers vorbei sind, hing gegen Berlin mit fatalen Fehlentscheidungen zusammen. Statt die Möglichkeit für einen offenen Diskurs zu nutzen, bleibt die Liga bei ihrer Maulkorb-Politik - und so der Eindruck einer kritikresistenten und intransparenten DEL, die ihre Spieler offenbar nicht schützen will. Ein Kommentar.

Die Folgen eines Kniechecks: Erst waren für Dane Fox die Playoffs beendet, wenig später dann auch für die Ice Tigers. © Sportfoto Zink / ThHa



Ab Freitag dürfen die Eisbären Berlin in einer hoffentlich langen Serie versuchen, vier Spiele gegen den EHC Red Bull München zu gewinnen. Derweil versuchen die Thomas Sabo Ice Tigers Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was am Sonntag im sechsten und letzten Halbfinalspiel passiert ist. Die ersten Antworten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erweisen sich als nicht sehr erhellend. Gerade weil dazu eigentlich schon alles gesagt worden ist, eigentlich auch schon von allen.

Es gibt in der Deutschen Eishockey Liga Schiedsrichter, die ihre Leistungen analysieren und die sich, wenn nötig, bei Spielern für klare Fehlentscheidungen entschuldigen. Das ist in der Viertelfinalserie der Thomas Sabo Ice Tigers gegen die Kölner Haie passiert, auch in der Punkterunde kommt das immer mal wieder vor und bei Spielern und Trainern sehr gut an. Ihre Vorgesetzten haben es in den Playoffs hingegen bislang verpasst, Fehler einzugestehen – obwohl sie dazu nach beinahe jedem Spiel Gelegenheit gehabt hätten.

Der Ellbogencheck des Kölners Fredrik Eriksson gegen den Nürnberger Philippe Dupuis – nicht geahndet; der brutale Ellbogencheck des Münchners Steven Pinizzotto gegen den Mannheimer Matthias Plachta – nicht geahndet; das Berliner Abseitstor in Halbfinalspiel drei; der Check André Rankel (Berlin) gegen Patrick Köppchen (Nürnberg); der gefährliche Einsatz Dupuis‘ gegen den Berliner Louis-Marc Aubry – nicht geahndet; der Kniecheck des Berliners James Sheppard gegen Nürnbergs Dane Fox – zum einfachen Beinstellen verharmlost; der Crosscheck von Sean Backman gegen David Steckel vor dem Berliner 1:1 in Spiel sechs – nicht geahndet; der Stellungsfehler von Daniel Piechaczek, der verhindert hatte, dass der Nürnberger Taylor Aronson wiederum das 3:2 und somit den vierten und entscheidenden vierten Berliner Sieg hätte verhindern können – und das sind nur die klarsten und seitdem auf allen Kanälen hitzig, aber mit bemerkenswert eindeutigen Interpretationen diskutierten Fehlentscheidungen.

Seltsam deplatzierte Plattitüden

Nun sollten manche dieser Fehleinschätzungen und Fehler nicht nur ob der fatalen Folgen von der DEL ernsthaft aufgearbeitet werden. Gerade der Stellungsfehler von Daniel Piechaczek, der bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen und zuletzt im Finale der Champions Hockey League eingesetzt worden war, ist ob der reichhaltigen Erfahrung des Profi-Schiedsrichters derart unerklärlich, dass man selbst mit den üblichen und meistens durchaus zutreffenden Antworten (Das Spiel ist schnell. Fehler sind menschlich. Spieler machen üblicherweise sehr viel mehr Fehler als Schiedsrichter.) nicht weit kommt. Statt ehrlich auf diese Vorwürfe zu reagieren, was den Debatten viel Schärfe genommen hätte, leitete die DEL ein Ermittlungsverfahren gegen Mannheims Trainer Bill Stewart ein, der das Pinizzotto-Foul und die ausbleibende Strafe scharf kritisiert hatte, oder reagierte mit seltsam deplatzierten Plattitüden. Lars Brüggemann, bis zum Vorjahr selbst ein respektierter Profi-Schiedsrichter und seitdem der Leiter des Schiedrichterwesens, beantwortete die Fragen eines Reporters des Sportinformationsdiensts zu den Vorkommnissen in Nürnberg folgendermaßen: "Ich gestehe aber auch jedem zu, dass er das subjektiv anders sieht." Und: "Wir bedauern natürlich, dass der Spieler schwer verletzt worden ist, aber auf dem Eis müssen die Schiedsrichter in Sekundenbruchteilen das Vergehen beurteilen."

Tatsächlich konnte Fox nach dem Kniecheck sein Bein nicht mehr belasten, der Kanadier musste vom Eis geführt werden. In Minutenbruchteilen hätte man die in diesem Fall für die Anwendung von Regel 153 II nötige Verletzung erkennen können. Fox hat sich einen Innenbandriss zugezogen und wird zwei Monate nicht trainieren können.

Exklusive Meinung zum Kniefall

Jeder Klub kann nicht geahndete Fouls im Nachhinein bei der DEL monieren – allerdings nur einmal während der Playoffs. Bekommt der Klub Recht, bekommt er auch sein einmaliges Einspruchsrecht wieder. Nur so konnte Pinizzotto doch noch für sechs Spiele gesperrt werden. Die Ice Tigers beantragten am Sonntag noch ein Verfahren gegen den Berliner Sheppard. Am Dienstag bekamen sie folgende Antwort vom Disziplinarauschuss der DEL: "Der scheibenführende Spieler Fox versucht Sheppard auszuweichen. Dies gelingt Fox nur mit dem Oberkörper und es kommt zu einem Knie auf Knie Kontakt mit Sheppard. Ein untypisches Herausstrecken des Knies oder der Hüft-/Körperposition erkennt der Disziplinarausschuss bei Sheppard nicht."

Vor noch nicht allzu langer Zeit hätten sich allein die Ice Tigers darüber geärgert. Mittlerweile aber verbreiten sich sowohl solche Urteilsbegründungen als auch die dazugehörigen GIFs und Kurz-Videos sofort viral. Mit einem eindeutigen Ergebnis: ihre Interpretation hat die DEL exklusiv.

Muss wohl Satire sein: "Ein untypisches Herausstrecken des Knies oder der Hüft-/Körperposition erkennt der Disziplinarausschuss [...] nicht" pic.twitter.com/h2PLi0w39D — Joachim Meyer (@JoeLH1978) 10. April 2018

Noch am Sonntag hatte Thomas Sabo mit bewusst formulierter Kritik reagiert – auch auf die Gefahr, als schlechter Verlierer dazustehen. Die Ice Tigers hätten auch mit einer tadellosen Schiedsrichterleistung gegen die starken Berliner ausscheiden können, das wusste Sabo natürlich. Es ging ihm vielmehr darum, sich des Maulkorbs der DEL zu entledigen, um aufzuzeigen, wie frustrierend es ist, wenn der sportliche und letztlich auch der wirtschaftliche Erfolg einer Saison davon abhängig ist, wie viele Fehler sich die Schiedsrichter leisten. Am Sonntag in Nürnberg waren es viel zu viele. Es hätte der Beginn eines offenen Diskurses sein können. Stattdessen aber bleibt der Eindruck einer kritikresistenten, sturen und intransparenten Profiliga zurück, einer DEL, und das ist noch viel schlimmer, die ihre Spieler offenbar nicht schützen will.

Sebastian Böhm