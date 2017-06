Sturmlauf gegen San Marino: Löw fordert "hohe Schlagzahl"

HERZOGENAURACH - "Bei allem Respekt", so begann Joachim Löw seine Ausführungen zum Gegner: Aber auf die Stärken und Schwächen von San Marino werde man sich nicht so intensiv vorbereiten wie sonst üblich. "Es geht darum, wie wir die Sache angehen", sagt der deutsche Bundestrainer vor dem WM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr, RTL) in Nürnberg.

Das steht schon einmal fest: Sandro Wagner wird in Nürnberg am Samstag von Beginn an stürmen. Foto: dpa



Eingeübt werden "offensive Laufwege", so Löw, "weil San Mariono mit acht, neun, zehn Spielern das eigene Tor verteidigen" werde. "Unser Thema ist deshalb die Offensive, wir wollen Tore erzielen." Wie viele? Der Bundestrainer Löw gewann bisher mit 13:0, 6:0 und 8:0 gegen den Fußballzwerg, um Zahlen soll es aber nicht gehen.

Draxler wird wohl spielen

Man denke nicht "an irgendwelche Rekorde", so Löw, sondern wolle "eine hohe Schlagzahl" haben und "ein paar Tore" erzielen. Das will vor allem Sandro Wagner, der spätberufene Hoffenheimer träumt von seinem ersten Torerfolg im Nationaltrikot, die Gelegenheit ist in Nürnberg natürlich sehr günstig - und Wagner ist von Anfang an dabei, das versprach ihm der Bundestrainer gestern, der außerdem mit einem Einsatz des leicht angeschlagenen Kapitäns Julian Draxler rechnet.

Wer im Tor steht, erscheint eher unwichtig, viel zu tun wird der Schlussmann kaum bekommen, die Rolle dürfte Marc-Andre ter Stegen zukommen. Ob der Ex-Nürnberger Marvin Plattenhardt an seiner alten Wirkungsstätte dabei ist, ließ Löw offen, lobte den Profi von Hertha BSC aber ausdrücklich. "Er macht einen ruhigen, abgeklärten Eindruck im Training", so der Bundestrainer, "ich glaube, dass sich Marvin gut entwickeln wird".

Platte ist eine "Alternative"

Plattenhardt, der beim 1:1 in Dänemark für die letzten zwei Spielminuten sein Debüt gab, sei eine "Alternative" für den Kölner Linksverteidiger Jonas Hector. Insgesamt, sagte Löw, sei "die Stimmung sehr, sehr positiv", "Lust und Freude" zeige das Team beim Üben – und auch "Vorfreude auf den Confederations Cup", bei dem die deutsche Elf auf härtere Gegner trifft.

"International abgezockte Mannschaften" (Löw) würden sich in Russland treffen, "auf hohem Niveau in jeder Hinsicht". Bis zum Turnierstart soll dann verstärkt an der Defensive gearbeitet werden, die man gegen San Marino kaum brauchen wird. Bei allem Respekt.

