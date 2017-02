Stuttgart baut Tabellenführung aus, Aue neues Schlusslicht

STUTTGART - Durch den Heimsieg gegen Sandhausen festigte der VfB Stuttgart seine Spitzenposition in der 2. Bundesliga. Der FC St. Pauli verließ dank des

Gegen Sandhausen gelang den Stuttgartern ein wichtiger Sieg auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Foto: dpa



VfB Stuttgart - SV Sandhausen 2:1 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga dank Torjäger Simon Terodde ausgebaut. Der Aufstiegsaspirant gewann am Sonntag glücklich mit 2:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen und feierte den dritten Rückrundensieg in Serie. Nach Teroddes Saisontoren 13 und 14 (45.+2/Foulelfmeter, 85. Minute) wuchs der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig auf fünf Punkte.

Verfolger Hannover 96 kann im Montagspiel gegen Bochum bis auf drei Zähler heranrücken. Für Sandhausen endete vor 45.560 Zuschauern trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Richard Sukuta-Pasu (62.) eine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage.

FC St. Pauli - Dynamo Dresden 2:0 (1:0)

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat mit dem zweiten Sieg nacheinander das Tabellenende verlassen. Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen bezwang am Sonntag Dynamo Dresden im mit 25.549 Zuschauer ausverkauften Millerntor-Stadion mit 2:0 (1:0). Wegen des besseren Torverhältnisses sind die Hamburger bei 17 Punkten nun 16. vor Arminia Bielefeld und Aue.

Die Tore von Kyoung-Rok Choi (28. Minute) und Cenk Sahin (59.) resultierten aus Dresdner Ballverlusten im Aufbauspiel. Die Gäste verpassten die Chance, näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken und bleiben mit 31 Zählern Tabellensechster.

1860 München - Karlsruher SC 2:1 (0:0)

Kaum drin, schon Torschütze: Sturmfuchs Ivica Olic sorgte gegen den KSC für einen entscheidenden Drehmoment. Foto: dpa



Kai Bülow hat dem TSV 1860 München in allerletzter Sekunde einen Sieg gegen den Karlsruher SC beschert. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Bülow am Samstag beim 2:1 (0:0) für den Siegtreffer.

Joker Ivica Olic (57. Minute) hatte in einem spannenden Spiel nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung den Rückstand durch Jordi Figueras (48.) ausgeglichen. KSC-Akteur Grischa Prömel war in der Nachspielzeit gerade mit Gelb-Rot vom Platz gegangen, da traf Bülow vor 18.100 Zuschauern. Für Gäste-Trainer Mirko Slomka war es im dritten Spiel die erste Niederlage, für 1860 nach dem Pokal-Aus ein wichtiger Sieg.