Stuttgart knackt Tabellenführer - Verbeek-Team verliert

Braunschweig lässt erstmals federn - Heidenheim gegen Sandhausen torlos - vor 42 Minuten

STUTTGART - Der VfB Stuttgart hat mit einem 2:0-Sieg dem Tabellenführer Eintracht Braunschweig die erste Niederlage verpasst. Der VfL Bochum hat nach dem spektakulären 5:4-Sieg gegen den Club in Düsseldorf verloren. Das Spiel zwischen Heidenheim und Sandhausen endete torlos.

Stuttgart feiert Großkreutz: Der ehemalige Dortmunder erzielte das 2:0. © dpa/Marijan Murat



VfB Stuttgart - Eintracht Braunschweig 2:0 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat mit einem 2:0 (1:0) die Siegesserie von Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig beendet und den Rückstand auf Rang eins auf drei Punkte verkürzt. Für den VfB-Heimsieg am 6. Spieltag der Zweiten Bundesliga sorgten Toni Sunjic mit seinem Kopfballtor in der 15. Minute und Kevin Großkreutz (64.). Für den Weltmeister war es der erste Treffer im VfB-Trikot. Für Braunschweig war es nach fünf Siegen nacheinander die erste Saisonniederlage. Mit 15 Zählern bleibt die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht aber mindestens bis zum Wochenende auf Rang eins.

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:0 (2:0)

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Bundesliga den Anschluss zu den vorderen Tabellenplätzen hergestellt. Am Dienstag gewann die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im eigenen Stadion das West-Derby gegen den VfL Bochum mit 3:0 (2:0). Drei Tage nach der ersten Saisonniederlage (0:2 gegen Heidenheim) agierten die Düsseldorfer vor 22 688 Zuschauern spielfreudig und setzten ihre Gäste direkt unter Druck. Marcel Sobottka (3. Minute), Rouwen Hennings (14.) und Axel Bellinghausen (68.) erzielten die Tore. Bochum leistete sich viele Fehlpässe. Peniel Mlapa (48.) traf mit der besten VfL-Chance den Pfosten.

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen 0:0

Der 1. FC Heidenheim ist im Baden-Württemberg-Duell mit dem SV Sandhausen nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt bleibt mit elf Punkten aber in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga. In einer insgesamt schwachen Begegnung vor 5198 Zuschauern im Hardtwaldstadion hatten die Gäste aus Heidenheim in der ersten Hälfte nur eine harmlose Schusschance durch Tim Kleindienst. Auf der anderen Seite vergab Lucas Höler eine hervorragende Gelegenheit zur Führung mit einem Kopfball aus wenigen Metern (15. Minute). Nach dem Seitenwechsel traf SVS-Profi Andrew Wooten zudem den Pfosten (58.).

