Stutzen hochziehen! Nigel de Jong zurück in der Bundesliga

Ex-Oranje-Star unterschreibt bei Mainz 05 bis Sommer 2018 - vor 1 Stunde

MAINZ - Da ist dem Bruchweg mal eben ein echter Knaller gelungen: Der Bundesliga-Klub hat die Verpflichtung von Nigel de Jong bekannt gegeben. Der Ex-HSV-Star kehrt neun Jahre nach seinem Abschied nach Deutschland zurück.

Der Niederländer Nigel de Jong (l) ist für seine Fouls berüchtigt, wie hier bei der WM 2010 gegen Xabi Alonso. © dpa



Der 33-jährige Niederländer wechselt mit sofortiger Wirkung ablösefrei, nachdem er seinen Vertrag bei Galatasaray Istanbul zuvor aufgelöst hatte. Von 2006 bis 2009 spielte de Jong an der Elbe beim Hamburger SV. Zudem schnürte er in seiner Karriere bereits für Manchester City, den AC Mailand und LA Galaxy die Schuhe. Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika wurde de Jong mit den Niederlanden nach der Pleite im Finale gegen Spanien Vize-Weltmeister.

