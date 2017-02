Super Bowl: Falcons gegen Patriots - ein ungleiches Duell

NÜRNBERG - 72.000 Zuschauer im Stadion, ein Millionenpublikum vor den Fernsehern und zwei herausragende Mannschaften: Der Super Bowl in Houston steht an! Können die New England Patriots ihre fünfte Meisterschaft holen, oder feiern die Atlanta Falcons ihre Titel-Premiere?

Wer holt sich den Super Bowl? Die Atlanta Falcons um Matt Ryan (li.) oder die New England Patriots mit Tom Brady? Foto: dpa, Fotomontage: nordbayern.de



Der Super Bowl am Sonntag in Houston ist auch das Duell zweier Elite-Quarterbacks. Auf der einen Seite Matt Ryan, oder "Matty Ice", wie ihn die Falcons-Fans aufgrund seiner Nervenstärke nennen. Es gibt Quarterbacks, die ihre Position aufregend interpretieren, selbst laufen und dabei Kopf und Kragen riskieren oder mit irren Pässen über das halbe Feld sowohl ihren, als auch den gegnerischen Fans die Sprache verschlagen. So tickt Ryan aber nicht, der am Sonntag in Houston seine tolle Karriere mit dem Titel krönen möchte.

Der 31-Jährige genießt den Ruf eines Langweilers. Ein Quarterback, der die Grundlagen fast bis zur Perfektion beherrscht und deswegen so wertvoll ist. Ryan meidet das Rampenlicht und konzentriert sich auf das, was er kann: In der Pocket bleiben, also der Zone, die von den Mitspielern für den Quarterback freigeblockt wird, und den Ball an seine Mitspieler bringen. Das ist zwar nicht sexy, aber effektiv. Zumindest effektiv genug um die Green Bay Packers, die zuvor mit acht Siegen in Folge ins Rollen kamen, entspannt im Halbfinale rauszuwerfen.

Und genau so lässt sich die Offensive der Atlanta Falcons am besten beschreiben. Matt Ryan und sein Wide Receiver Julio Jones sind in dieser Saison das wohl beste Quarterback-Receiver-Gespann in der Liga. Ein Schlüssel zum Erfolg: Ryan hat mehr Vertrauen in seine Mitspieler, muss weniger riskante Pässe werfen und produziert deutlich weniger Turnover als in den Jahren zuvor.

Aber auch auf seine anderen Receiver wie Taylor Gabriel oder Mohamed Sanu kann Ryan sich verlassen: Insgesamt erzielten gleich 13 verschiedene Receiver einen Touchdown für das Team aus Atlanta diese Saison - ein neuer Ligarekord. Hinzu kommt das Running-Back-Duo Devonta Freeman und Tevin Coleman, das zusammen in dieser Saison mehr als 2500 Yards Raumgewinn erlaufen konnte. Geht einem mal die Puste aus oder sind schlicht und einfach die Qualitäten des anderen gefragt, tauscht Offensiv-Coach Kyle Shanahan einfach durch. Der Erfolg gibt ihm recht.

Ein unglaublich gutes Duo

Die Dominanz der Falcons-Offensive beginnt zwar mit dem Duo Ryan-Jones, zeichnet sich aber vor allem durch die Vielseitigkeit aus. Das macht Atlanta unberechenbar - und ist im Hinblick auf den Super-Bowl-Sonntag ihre große Chance. Und wenn Patriots-Coach Bill Belichick eines nicht leiden kann, dann Gegner, bei denen er keine Spielzüge erahnen kann. Das Trainer-Genie holte mit den Patriots bereits vier Super Bowls und strebt nun den fünften Erfolg an. Sein Quarterback bei allen vier Erfolgen: Tom Brady.

Tom Brady steht auf der Sonnenseite des Lebens. Berufliche Erfolge? Vier Super Bowls, zweimal zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Privatleben? Verheiratet mit Topmodel Gisele Bündchen, drei Kinder. Es könnte kaum besser laufen für den disziplinierten Kalifornier, der in seinem Leben noch keine einzige Tasse Kaffee getrunken hat, wie er in einem Interview mit dem Bostoner Radiosender WEEI einst verriet.

Brady achtet stark auf seine Ernährung, verzichtet auf Zucker und Weizenmehl. Er pflegt seinen Körper, weil dieser sein Kapital ist. Und das erklärt vermutlich auch, warum Brady mit 39 Jahren keinerlei Alterserscheinungen zeigt. Im Gegenteil, der Patriots-Quarterback scheint - wie ein guter Wein - von Jahr zu Jahr besser und stabiler zu werden.

Dabei begleiteten ihn und die Patriots immer wieder Skandale. 2007 nahmen die Patriots die Handzeichen und Gesten der New-York-Jets-Trainer auf, um sie mit den verschiedenen Spielzügen verbinden zu können - was New England, wie sich später herausstellen sollte, bereits seit 2002 immer wieder getan hatte. Die Folge: Empfindliche Strafen für das Team und Coach Belichick.

Skandale überschatten die Dynastie

2015 sollen die Patriots beim AFC Championship Game gegen die Indianapolis Colts die Spielbälle bewusst zu schwach aufgepumpt haben, um sie bei den niedrigen Temperaturen besser werfen zu können - "Deflategate", wie der Skandal später in den US-Medien genannt wurde. Brady wurde vorgeworfen, über die zu schwach aufgepumpten Bälle Bescheid gewusst zu haben. Der Patriots-Star wurde daraufhin von der Liga für vier Spiele gesperrt, es folgte ein lächerlich langer Rechtsstreit, der die Sperre bestätigte. Brady musste die ersten vier Partien der laufenden Saison aussetzen, sein Team gewann dennoch drei dieser vier Spiele.

Mit diesem Ruf im Rücken hat New England sich in der Liga viele Feinde - Patriots-Fans würden sie Neider nennen - gemacht. Die Patriots sind aber ein Team, das Taktikliebhabern große Freude bereitet. Mit nur wenigen großen Namen im Team besticht das Team von Bill Belichick immer wieder durch unheimliche Präzision, Fehler sind die absolute Ausnahme. Prominente Abgänge werden immer wieder durch unbekannte Spieler ersetzt, die in der Patriots-Maschinerie hervorragend funktionieren. Und jedes Mal, wenn der Gegner denkt, die Pats wären jetzt fällig - genau dann sind sie am stärksten.

Offensiv-Feuerwerk oder perfekt geölte Maschine?

Auch wenn New England im Laufe der Saison defensiv Schwächen offenbarte, ist die Verteidigung eine gut funktionierende Einheit, die mit wenigen Fehlern zum Erfolg kommt. Mit einer richtig starken Offensive hatten die Patriots aufgrund des Spielplans aber noch nicht zu kämpfen, und mit den Falcons kommt der schwerste Brocken erst noch auf sie zu.

Im Football kommt es aber auf viele Faktoren an, die letztlich über Sieg und Niederlage entscheiden. Im Super Bowl treffen die beiden besten Teams der Saison gegeneinander an, eine einzige Unaufmerksamkeit kann das Spiel bereits entscheiden. Ob sich am Ende das Offensiv-Feuerwerk aus Atlanta durchsetzt, oder ob die perfekt geölte Maschine der Patriots am Ende die Vince-Lombardi-Trophy in den texanischen Abendhimmel strecken darf, entscheidet sich am Sonntag. Bei diesem Duell ist jedenfalls für jeden etwas dabei.

