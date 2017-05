Surfen in Erlangen: Wechselnde Winde

ERLANGEN - Ein voller Erfolg war der Tag der offenen Tür des Surfclubs am Dechsendorfer Weiher.

Surfen am Dechsendorfer Weiher © Klaus-Dieter Schreiter



Surfen am Dechsendorfer Weiher Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Günter Wagner hat seine Liebe zum Surfen vor mehr als 40 Jahren gefunden. Seit 1983 nutzt er die Möglichkeit, auch in der Heimat, am Dechsendorfer Weiher, wann immer es geht, aufs Brett zu steigen - seit 2009 als Vorsitzender des Surfclubs. Wagner kennt die Tücken "seines" Reviers, die auch am Samstag, beim Tag der offenen Tür des Vereins, zuschlugen: "Wir hatten Wind aus allen Richtungen", sagt der 62-Jährige.

Er war selbst auf dem Wasser, um zwei Nachwuchssurfer bei schwierigen Bedingungen zu schulen.

Was entschädigte, war strahlender Sonnenschein, den auch eine Gänsefamilie nutzte, um sich abzufrischen. "Insgesamt war der Schnuppertag ein Erfolg", sagte Wagner – an Land gab es Würstchen vom Grill. Eine Bildergalerie finden Sie unter nordbayern.de chb/Foto: Schreiter