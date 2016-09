Syndesmoseband: Margreitter erfolgreich operiert

NÜRNBERG - Der 1. FC Nürnberg muss in den nächsten Wochen auf Innenverteidiger Georg Margreitter verzichten. Der Österreicher verletzte sich im Training schwerer und wurde am Donnerstag in Österreich erfolgreich operiert.

Georg Margreitter muss aufgrund einer Syndesmosenverletzung erst einmal kürzer treten. © Sportfoto Zink / DaMa



Schon beim Spiel bei Eintracht Braunschweig sowie im Test gegen den FC Ingolstadt fehlte Georg Margreitter verletzt. Erst am Montag kehrte der Österreicher nach einer Adduktorenverletzung zurück ins Mannschaftstraining und war als Stamm-Innenverteidiger fest für die nächsten Spiele eingeplant.

Nun zog er sich am Mittwoch eine Verletzung am Syndesmoseband zu, womit er dem Club die nächsten Wochen fehlen wird. In seiner österreichischen Heimat ließ sich der Vorarlberger am Donnerstag operieren. Wie lange er ausfallen wird ist noch unklar, die Operation lässt die Schwere der Verletzung aber erahnen und trübt die Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr. Margreitter wird zur Reha wieder in Nürnberg erwartet.

Hovland in der Innenverteidigung?

Jetzt ist also die Zeit für Even Hovland gekommen. Nach einer, aus seiner Sicht, miserablen Woche mit dem 1:6 in Braunschweig und dem 0:3 der norwegischen Nationalmannschaft gegen Deutschland, ist der 27-Jährige nun gefordert. Er wird höchstwahrscheinlich am Montag beim Heimspiel gegen 1860 München neben Dave Bulthuis in der Innenverteidigung stehen.

Immerhin wird die Verletztenliste des FCN an anderer Stelle kleiner. Nachdem bereits der Langzeitverletzte Patrick Erras die ersten Laufeinheiten auf dem Platz absolvieren konnte, kann man nun auch wieder Ondrej Petrak und Willi Evseev auf dem Trainingsplatz beobachten. Der Tscheche fiel mit einem Magen-Darm-Infekt aus, während Evseev lange an einem Zehenbruch laborierte und ab sofort auf seine wohl letzte Chance beim FCN hofft.

Der Club steht mit seinen Verletzungssorgen um Margreitter allerdings nicht alleine da. Auch der nächste Gegner, der 1860 München (20.15 Uhr, im Live-Ticker auf nordbayern.de), beklagt zwei Ausfälle für das Spiel am Montag: Der Ex-Fürther Goran Sukalo sowie Abwehrspieler Kai Bülow fallen für die Partie unter Flutlicht aus.

Dieser Artikel wurde am 8. September um 18.30 Uhr aktualisiert.

