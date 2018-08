In Natz schwitzt sich der Club im wahrsten Sinne für die Bundesliga heiß. Als Belohnung stand zwischendurch eine kleine Abkühlung an: Mannschaft und Trainerteam besuchten das Dorffest und zeigten sich dabei einmal mehr fannah. Hier kommen alle Bilder!

Los geht's in der 2. Bundesliga! Der Saisonstart steht vor der Tür, das Fußball-Unterhaus ist auch 2018/19 mit Klubs wie dem 1. FC Köln, dem einstigen Bundesliga-Dino Hamburger SV oder den Traditionsklubs aus Bochum oder Duisburg hochkarätig besetzt. Wir haben alle 18 Zweitligisten unter die Lupe genommen - wer wird nach Einschätzung der nordbayern.de-Redaktion oben mitspielen, wer muss zittern?

Mit vielen neuen Gesichtern, darunter auch einem neuen Trainer sind die Thomas Sabo Ice Tigers in die Saisonvorbereitung gestartet. Geschwitzt wurde aber nicht nur auf dem Eis, sondern auch im Kraftraum ging es ordentlich zur Sache.

So viel Spaß hatten die Profis des 1. FC Nürnberg seit dem Aufstieg nicht mehr. Am sechsten Tag des Trainingslagers wurde lediglich am Vormittag trainiert, der Nachmittag stand den Bundesliga-Aufsteigern dann zur freien Verfügung. Der Großteil der Gruppe entschied sich für eine Rafting-Tour.