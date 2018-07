Tag vier beim Club in Natz: Ewerton erwischt's, Knöll knipst

Wir berichten live aus dem Trainingslager des FCN in Natz - vor 1 Stunde

NATZ - Weiter geht's in Natz: Auch beim Start in die neue Woche steht für die Club-Profis in Südtirol harte Arbeit an der Tagesordnung, um die wichtigen Grundlagen für die kommende Bundesliga-Saison zu legen. Wir sind natürlich auch an Tag vier im Trainingslager live dabei!

Bilderstrecke zum Thema Erst Gummiband, dann Kirche: Der Club-Sonntag in Südtirol Von wegen Urlaub! Der 1. FC Nürnberg bereitet sich im Trainingslager in Südtirol auf die kommende Saison vor. Am Sonntag standen zunächst Trainingseinheiten mit Gummiband und an der Leine an, ehe Hanno Behrens und Co. die Pfarrkirche St. Stephan in Villanders besichtigten. Und für ein nettes Foto mit Fans war im sonnigen Natz natürlich auch wieder Zeit.



