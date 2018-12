Tah-tschi! Erkälteter Abwehrchef fehlt Bayer in Nürnberg

LEVERKUSEN - Bayer Leverkusen muss in der Defensivzentrale am Montag ohne einen Leistungsträger auskommen. Doch nicht nur Nationalspieler Tah fällt bei der Werkself in Nürnberg aus.

Eine Auseinandersetzung mit Jonathan Tah müssen die Club-Spieler am Montag nicht befürchten. © Rolf Vennenbernd (dpa)



Bayer Leverkusens Fußballprofi Panagiotis Retsos muss sich möglicherweise einem operativen Eingriff unterziehen. "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er operiert wird", kündigte Trainer Heiko Herrlich am Sonntag an.

Der 20 Jahre alte griechische Innenverteidiger Retsos hatte sich in der Europa-League-Begegnung mit Ludogorez Rasgrad (1:1) eine Muskelsehnenverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Sein 30-Minuten-Einsatz am Donnerstag war für Retsos der erste nach einer langen Pause. Der Abwehrspieler hatte in der Saisonvorbereitung Anfang August einen Teilriss einer Sehne im rechten hinteren Oberschenkel erlitten.

Für die Bundesliga-Auswärtsbegegnung mit dem 1. FC Nürnberg am Montag (20.30 Uhr/Live-Ticker auf nordbayern.de) fällt bei Bayer außer Retsos auch Nationalspieler Jonathan Tah aus. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger ist erkältet.

