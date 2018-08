Der Club arbeitet noch immer am Bundesliga-Feinschliff - und hat sich dafür ein nettes Fleckchen Erde ausgesucht. In Natz-Schabs, im Idyll Südtirols, ist es auch an Tag acht heiß. Dass der 1. FC Nürnberg ein Klub zum Anfassen ist, das beweist er auf dem Platz - und geht mit den Fans auf Kuschelkurs.