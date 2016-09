Team Europa siegt dank Dreierpack von Draisaitl

WASHINGTON - Im finalen Vorbereitungsspiel zum World Cup of Hockey schlägt Team Europa die Schweden mit 6:2. Mann des Abends wurde Leon Draisaitl, Sohn des ehemaligen Ice-Tigers-Trainers Peter Draisaitl. Insgesamt stehen für Team Europa sechs Deutsche im Kader.

Leon Draisaitl (re.) ist einer der Schlüsselspieler in Team Europa. Foto: Stefan Diepold (dpa)



Leon Draisaitl hat das Team Europa zu einem 6:2-Sieg im Testspiel gegen die schwedische Eishockey-Nationalmannschaft geführt. Der 20 Jahre alte NHL-Profi von den Edmonton Oilers erzielte am Mittwoch (Ortszeit) nach zuvor zwei deutlichen Niederlagen in der Vorbereitung auf den Worldcup of Hockey drei Tore im letzten Test.

"Ich habe in den vergangenen Partien nicht so viel gespielt. Ich wollte daher zeigen, dass ich bereit bin", erklärte der gebürtige Kölner Draisaitl. "Die komplette Linie hat ein sehr gutes Spiel gezeigt. Ich bin sehr gut wieder zurückgekommen", sagte der deutsche Nationalspieler. Sein Vater Peter hatte in der Saison 2011/12 die Ice Tigers trainiert, allerdings ohne Erfolg - er wurde im März nach dem verpassten Playoff-Einzug entlassen.

Sechs Deutsche bei Team Europa im Einsatz

Auch Verteidiger Dennis Seidenberg überzeugte in Washington mit zwei Vorlagen. Christian Ehrhoff und Tobias Rieder kamen ebenfalls zum Einsatz. Die Goalies Thomas Greiss und Philipp Grubauer saßen dagegen nur auf der Bank. Für das Turnier der NHL-Stars in Toronto wird Jaroslav Halak für Europa im Tor stehen.

Die weiteren Treffer für die Mannschaft des deutsch-kanadischen Trainers Ralph Krueger erzielten Tomas Tatar (23. Minute), Thomas Vanek (46.) und Anze Kopitar (60.).

Für Schweden waren Daniel Sedin (38.) und Patric Hornqvist (56.) erfolgreich. Die Europa-Auswahl startet am Samstag mit dem Match gegen die USA in den Worldcup of Hockey.

