Tennis-Grüße aus Rom: Görges ist fit für Nürnberg

Auch Mona Barthel scheint bereit für die Volleyshow am Valznerweiher - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf der Tennisanlage des 1. FC Nürnberg wird derzeit alles in Form gebracht für das WTA-Turnier ab Samstag, in Rom zeigen zwei deutsche Spielerinnen, dass sie fit sind für den Versicherungscup. Julia Görges und Mona Barthel stehen im Achtelfinale.

Julia Görges zeigt vor ihrem Nürnberg-Auftritt, dass sie in einer guten Verfassung ist. © dpa



Julia Görges zeigt vor ihrem Nürnberg-Auftritt, dass sie in einer guten Verfassung ist. Foto: dpa



Rom ist derzeit wichtig für Nürnberg - jedenfalls wenn es um Damentennis geht -, und deshalb blickt Sandra Reichel beim Mittagessen immer wieder kurz auf das vor ihr liegende Tablet. "Die Laura ist ausgeschieden", sagt sie mitten im Gespräch - und meint Laura Siegemund, die gestern beim WTA-Turnier in Rom gegen die Weltranglistensechste Simona Halep 4:6, 4:6 verloren hat.

Damit ist man dann schnell beim Turnier um den Nürnberger Versicherungscup, dessen fünfte Auflage beim FCN am Valznerweiher am Samstag mit der Qualifikation beginnt. Die Rumänin Halep war ja 2013 die erste Siegerin des Turniers, Siegemund ist ab Montag, wenn die erste Runde beginnt, eine jener Spielerinnen, die als erste Deutsche die Acrylglas-Trophäe gewinnen könnte. Sie hat mit ihrem Triumph in Stuttgart Ende April für den Höhepunkt ihrer Karriere gesorgt und möchte sich in Nürnberg diesmal besser verkaufen als im Vorjahr, als sie stark erkältet in Runde zwei ausschied.

Zwei weitere Zugpferde des Nürnberger Turniers zeigen gerade in Rom, dass sie sich nächste Woche am Valznerweiher wohl ebenfalls in guter Form präsentieren werden. Julia Görges aus Bad Oldeslohe, die seit einem Jahr in Regensburg lebt, besiegte gestern die frühere Weltranglistenerste Jelena Jankovic (Serbien) mit 2:6, 7:6 (7:2) und 6:1. Die nächste Hürde für Görges wird noch höher, denn die Spanierin Garbine Muguruza ist aktuell die Nummer drei der Welt.

Auf hohem Niveau hat sich nach langer Krankheit im vergangenen Jahr auch Mona Barthel stabilisiert. Im Januar gelang ihr bei den Australian Open als Qualifikantin der Sprung ins Achtelfinale, kürzlich gewann sie in Prag ihren vierten WTA-Titel und in Rom steht sie nach dem 6:3, 6:4 über die Chinesin Wang Qiang ebenfalls im Achtelfinale.

Kerber kränkelt weiter

Eine negative Überraschung aus deutscher Sicht gab es gestern in Rom auch – und für die war erneut Angelique Kerber verantwortlich. Die Kielerin verlor nach einem Freilos in Runde eins ihr Zweitrunden-Match gegen die Estin Anett Kontaveit 4:6, 0:6. Im zweiten Satz war ihre Leistung so schwach, dass das Rätselraten um das anhaltende Tief der Nummer eins anhalten wird. Sandra Reichel tangiert das diesmal nicht. Kerber ist für Nürnberg nicht gemeldet.

tsch