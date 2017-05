Tennisspieler des TV Fürth 1860 haben Probleme

FÜRTH - Mit einigen Erwartungen haben die Frauen- und Männer-Mannschaften der Tennisabteilung des TV Fürth 1860 ihre Aufstiege in die Regionalliga Südost beziehungsweise in die Bayernliga Nord verknüpft. Verletzungspech gleich in der Startphase der neuen Saison hat jedoch allen Hoffnungen einen ersten Dämpfer versetzt.

Jean Zietsmann – hier noch für den SC Uttenreuth aktiv – ist zum TV Fürth 1860 zurückgekehrt und soll als Mannschaftsführer Andreas Kauntz ersetzen. Momentan ist er jedoch – wie einige seiner Mitspieler – verletzt. © Archivfoto: Harald Hofmann



Aufsteiger haben es, meistens zumindest, schwer in der neuen, anspruchsvolleren Umgebung. Andre Zietsman, der zweite Vorsitzende der Tennisabteilung beim TV Fürth 1860 und als Cheftrainer für den Leistungsbereich zuständig, hat das einkalkuliert bei den Bemühungen, die Frauen nach dem überraschenden Sprung in die Regionalliga und die Männer nach der geplanten Rückkehr in die Bayernliga Nord personell auf die gestiegenen Anforderungen gut vorzubereiten.

Der exzellente Ruf der "60er" in der Tennisszene für ihre Nachwuchsarbeit und die vielen privaten Kontakte waren bei der Suche nach leistungswilligen Zugängen durchaus hilfreich, halten sich doch die finanziellen Zuwendungen des Vereins in engen Grenzen. Wichtiger sind die Trainingsmöglichkeiten und die Betreuung durch erfahrene Trainer, das vielfach seit Jahren gute Miteinander und, speziell für talentierten eigenen und jetzt dazu gekommenen Talente, die sportlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Eine neue Nummer eins

Die Männer haben mit Jean Zietsman zwar eine erfahrene neue Nummer eins und einen neuen Mannschaftsführer für den unverwüstlichen "60er" Andreas Kauntz. Wirklich neu im Team ist jedoch allein der 19 Jahre alte Serbe Stefan Matic, durch Kontakte zu seinem Vater, einem Tennislehrer, nach Fürth gekommen. Sportlich einen Schritt vorwärts machen und Deutsch lernen, steht auf dem Programm der nächsten Monate.

Jean Zietsman dagegen ist ein Heimkehrer vom Zweitliga-Absteiger SC Uttenreuth – beim 6:3 im ersten Heimspiel über die Uttenreuther "Zweite" trotz einer Wadenverletzung nur aus taktischen Gründen auf dem Court. Schließlich fehlen mit Alex Wolfschmidt wegen einer Sehnenscheidenentzündung an der Schlaghand doch die Nummer zwei und mit Dominik Maly (Schlüsselbeinbruch) ein Zweiter der jungen Garde noch länger. Selbst hofft er, in der nächsten Begegnung wieder richtig eingreifen zu können.

So mussten nach dem missglückten 2:7-Start beim TC Amberg am Schanzl II die beiden Fast-Fürther Mario Tupy und Rainer Fröschl aus Österreich sowie eben der kämpferisch starke Matic für die Punkte sorgen. "Eigentlich wollten wir um die Meisterschaft mitspielen, aber davon kann unter den derzeitigen Umständen kaum die Rede sein", schätzt Andre Zietsman die Lage ein, einen vorderen Platz in der Tabelle traut er der Mannschaft jedoch trotz der Ausfälle zu.

Noch schwieriger ist die Situation allerdings bei den Regionalliga-Frauen. Für das sehr junge Team mit dem erst 16 Jahre alten Eigengewächs Celine Fritsch an Nummer eins, das sich in Richtung Profikarriere entwickelt, ist ohnehin lediglich das Ziel, nicht abzusteigen. Mit Sophia Mejerovits (17) und Sofia Markova (16), bayerische Meisterin in der Altersklasse U 16, haben zwei talentierte Spielerinnen aus Nürnberg den Weg nach Fürth gewählt, die in Zietsmans Tennisschule trainieren.

Ein großer Sprung

Wie groß der Sprung in die Regionalliga ist, bekamen die "60erinnen" gegen Luitpoldpark München II (2:7) und nach einem wichtigen 5:4 bei TC Amberg am Schanzl jüngst beim TC Augsburg Siebentisch (2:7) zu spüren. Fritsch kassierte ihre erste Niederlage und auch die am Aufstieg maßgeblich beteiligte Tschechin Natalie Kallmünzerova an Nummer ging ebenfalls leer aus.

Zudem hinkt Mejerovic wegen Rückenproblemen ihrer Form deutlich hinterher, was sich auch im eigentlich starken Doppel mit Markova negativ auswirkt. So sorgten die Siege der erstmals nach einem Bänderanriss eingesetzten Mannschaftsführerin Andrea Kroier und Lena Popp nur für Ergebniskosmetik.

"Ohne verletzungsbedingte Ausfälle ist der Klassenerhalt sicherlich möglich, so aber wird es äußerst schwer gegen die routinierte Konkurrenz", urteilt der Fürther Cheftrainer. Aber egal, wie es am Saisonende ausgeht, am mittelfristigen Konzept der Tennisabteilung, bei Männern und Frauen möglich hochklassig zu spielen, ändert sich nichts.

"Das muss unser Ziel sein, um unseren Talenten gute sportliche Voraussetzungen zu bieten und sie damit möglichst dauerhaft an uns zu binden", sagt Andre Zietsmann. Jetzt muss nur noch das Verletzungspech aufhören.

WIELAND PETER