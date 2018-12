Termin steht! Beach-Volleyball auch 2019 wieder in Nürnberg

Im Sommer gibt's wieder ordentlich Sand am Hauptmarkt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Techniker Beach Tour macht auch im kommenden Jahr wieder halt in Nürnberg. Im Mai 2019 baggert und pritscht die Beach-Volleyball-Elite vor der Frauenkirche um die Wette.

Von Mai bis September schlagen die besten deutschen Beach-Volleyballer wieder bei der Techniker Beach Tour 2019 auf. Auf dem Tourplan der größten nationalen Beach-Volleyballserie Europas stehen insgesamt vier Stadtturniere, vier Strandturniere und die Deutschen Beach-Volleyball Meisterschaften. Vom 31.05 bis 02.06 findet eines der vier Stadtturniere in Nürnberg statt. Der Eintritt ist bei allen Turnieren der Techniker Beach Tour frei. Bei der Beach Tour 2018 waren insgesamt 345.000 Besucher vor Ort und verfolgten die spannenden Spiele der Beach-Volleyball-Profis. Vor einer spektakulären Kulisse konnten sich im Finale der Deutschen Beach-Volleyball Meisterschaften Victoria Bieneck und Isabel Schneider sowie Julius Thole und Clemens Wickler durchsetzen.

Auch am Samstag geht es bei der Techniker Beach Tour am Nürnberger Hauptmarkt heiß her. Nicht nur auf den Rängen kocht die Stimmung, sondern auch im Sand. Die Profis kämpfen bei warmen 27 Grad um den Einzug ins Achtelfinale.