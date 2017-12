Testosteron & Co: Gatlin hat erneut Doping-Trouble

Eindeutige Angebote: Sprintstar feuert Trainer - vor 1 Stunde

LONDON - US-Sprintweltmeister Justin Gatlin steht laut einem Bericht des "Telegraph" schon wieder im Zentrum einer obskuren Dopingaffäre.

Was ist denn da schon wieder los? Justin Gatlin kniet erneut im Zentrum eines Doping-Sturms. Foto: dpa



Mitglieder seines Teams sollen Undercover-Reportern im Trainingscamp in Florida illegale leistungssteigernde Mittel wie Testosteron und Wachstumshormon angeboten haben. Die englische Zeitung nannte am Dienstag in ihrer Online-Ausgabe Gatlins Trainer Dennis Mitchell und seinen Manager Robert Wagner.

Der 35 Jahre alte Gatlin, der am 5. August noch einmal 100-Meter-Weltmeister wurde, feuerte daraufhin seinen Coach. Er sei "geschockt und überrascht", dass sein Trainer mit den Anschuldigungen zu tun habe, schrieb Gatlin auf Instagram. "Ich habe ihn gefeuert, sobald ich von der Sache erfahren hatte."

Er wolle nicht zulassen, dass andere Lügen über ihn verbreiten. "Ich nehme keine leistungssteigernden Mittel und habe keine genommen", behauptete Gatlin, der schon zweimal wegen Dopings gesperrt war. Die Anti-Doping-Agentur der USA (USADA) und die Athletics Integrity Unit des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF haben inzwischen Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, berichten Telegraph und Press Association.