Bayreuth Tigers gegen Thomas Sabo Ice Tigers - so hieß das Duell am Sonntagabend, als das DEL-Gründungsmitglied bei seinem Kooperationspartner aus der DEL2 gastierte. Am Ende setzten sich die Tiger aus der Noris durch, für ein kleines Eishockey-Fest in Oberfranken war die sportlich mit wenig Aussagekraft bedachte Partie aber dennoch gut. © Sportfoto Zink / ThHa