Teubert trifft: Ice Tigers machen Lust auf mehr

2:1 gegen die Kölner Haie - Wilson-Team besteht Härtetest - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Lassen Sie sich nicht durch ungewöhnlich gut gelaunte Franken und angenehme Temperaturen irritieren: Seit Freitagabend, 21.39 Uhr, ist der Sommer Geschichte. Mit dem Ende des letzten (ernsthaften) Testspiels der Thomas Sabo Ice Tigers beginnt traditionell die Eiszeit. Das wenig sommerliche 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) gegen die Kölner Haie machte den Abschied erträglich.

Jubel doch einfach weiter: Colten Teubert (Mitte) sorgte für eine gelungene Generalprobe der Ice Tigers. © Sportfoto Zink / MaWi



Nur fünf Minuten hatte es gedauert, da krachte es das erste Mal. Shawn Lalonde wuchtete Marius Möchel aufs Eis. Dass der Nürnberger den Puck gar nicht geführt hatte, war den für derlei Beobachtungen eigentlich zuständigen Herren nicht aufgefallen. Die Schiedsrichter waren auf Sommereishockey eingestellt. Dass die Kölner Haie nach Nürnberg gekommen waren, um den Ice Tigers zu zeigen, welche Mannschaft in diesem Jahr in der DEL für das härteste Eishockey sorgen will, damit konnte ja niemand rechnen. Niemand, außer vielleicht Martin Jiranek.

Im Sommer 2015 hatte der Sportdirektor die Ice Tigers umgebaut, größer, härter und ein klein wenig gemeiner sollten sie werden. Als Vorbild galten, genau: die Kölner Haie. Das Nürnberger Experiment endete im Halbfinale. Und es war sicherlich kein Zufall, dass Jiranek diese Haie zum letzten Testspiel in die Arena am Kurt-Leucht-Weg eingeladen hatte. Nach den Spielen gegen Straubing und Augsburg und in Dornbirn sollten die Spieler und Coach Rob Wilson gegen den ähnlich ambitionierten DEL-Konkurrenten sehen, wo sie eine Woche vor dem Heimspiel gegen Augsburg sehen, ob sie bereit sind für den Ernstfall. Nach 60 unterhaltsamen, letztlich aber doch nicht ganz so intensiven Minuten dürften sie alle zufrieden gewesen sein.

Im ersten Drittel sah es allerdings noch so aus, als müssten sich die Ice Tigers erst allmählich wieder an körperlich forderndes Eishockey gewöhnen. Die Haie waren nicht dominanter, aber aktiver, ohne Andreas Jenike im Nürnberger Tor ernsthaft prüfen zu können. Jesse Blacker fiel derweil beinahe ausschließlich durch unpräzises Aufbauspiel und Leichtsinnsfehler auf, machte aber alles gut, als er in der 24. Minute aus dem Stand hinter dem eigenen Tor startete und nach einem Doppelpass mit Yasin Ehliz und einem Sprint über die gesamte Eisfläche in der 25. Minute elegant vollendete. Philipp Gogulla glich kurz darauf aus (27.). Und Colten Teubert erhöhte wieder, so wie man das von einem Torjäger erwartet. Das 2:1 war bereits sein dritter Treffer in der Vorbereitung. Nicht schlecht für einen Defensivverteidiger, der in 57 Spielen für Iserlohn zuletzt nur zweimal getroffen hatte.

Mebus gefällt - das Unterzahlspiel auch

Die Halbwertszeit solcher Statistiken sollte man traditionell nicht überbewerten. Und auch der sehr souveräne Auftritt des 2,06 Meter langen Oliver Mebus sollte einen nicht annehmen lassen, dass Nürnberg da unerwartet einen Nummer-eins-Verteidiger verpflichtet hat. Nachhaltiger sollte da schon das sehr starke Unterzahlspiel sein, dass die Ice Tigers am Freitag noch ausgiebig üben durften. Insgesamt also auch ohne die Mitwirkung von Steven Reinprecht, der wegen einer Muskelverhärtung geschont wurde, gute Unterhaltung für 2977 Zuschauer, was auch an einer netten, wenngleich fruchtlosen Einlage des Ex-Nürnbergers Fredrik Eriksson lag. Zur allgemeinen Belustigung schoben die Ice Tigers den Puck noch zweimal am leeren Kölner Tor vorbei.

Am Samstag (16 Uhr) treten die Ice Tigers noch einmal beim Kooperationspartner in Weiden an. Die Eiszeit hat da allerdings schon längst begonnen – trotz angeblich bester Wetterprognosen.

seb