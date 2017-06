Okay, die zurückliegende Zweitliga-Saison war für den 1. FC Nürnberg nicht sonderlich erfolgreich. Am 19. Juni trifft man sich am Valznerweiher wieder, um daran zu arbeiten, dass es in der kommenden Spielzeit deutlich besser wird. Ein bisschen Urlaub davor muss aber auch sein. Diesen nutzen die Club-Jungs auch, um ihre Impressionen mit der Internetgemeinde auf Instagram zu teilen.