Tigers-Neuzugang Mebus: Der Längste, nicht der Größte

NÜRNBERG - Oliver Mebus ragt aus dem Team der Thomas Sabo Ice Tigers heraus. Das ist leicht erklär­bar, denn einen 2,06-Meter-Riesen hatte der Nürnberger DEL-Klub noch nie unter Vertrag. Ein optischer Hin­gucker ist der 23-jährige Verteidiger also auf jeden Fall schon einmal. Wie er sich in seiner neuen Mannschaft sportlich bewähren wird, bleibt abzu­warten.

Im Testspiel gegen die Kloten Flyers konnte sich Mebius bereits mit seinen - zumeist kleineren - Gegenspielern messen. Foto: Sportfoto Zink / MaWi



Im Juli gaben die Ice Tigers die Verpflichtung des Nationalspielers von den Krefelder Pinguinen bekannt. Beim Klub vom Niederrhein sahen sie für Mebus nach immerhin 152 DEL-Einsätzen keine Zukunft mehr. "Nach Meinung der Verantwortlichen wurde ich den Ansprüchen nicht mehr gerecht", gibt Mebus indirekt zu, dass sein Abgang aus Krefeld nicht ohne diverse Nebengeräusche über die Büh­ne ging. Mebus musste die neue Situa­tion wohl oder übel akzeptieren und Ausschau nach einem neuen Verein halten.

Was allerdings zunächst nicht so einfach war, denn der gebürtige Dormagener wollte unbedingt in der DEL bleiben. Gleichzeitig aber kamen durch den Rückzug der Hamburg Free­zers zusätzliche Spieler auf den Markt, die natürlich in Konkurrenz zu Mebus standen. Das Angebot aus Nürnberg, das sich in der Defensive ziemlich neu aufstellte, kam daher genau zur rechten Zeit. "Ich musste nicht lange überlegen, das war eine leichte Entscheidung", gesteht Mebus.

Vom Eishockeyfieber gepackt

Nun versucht der - nach eigenen Worten - nicht Größte sondern der längste DEL-Profi, sein Glück erst­mals im Süden Deutschlands, eine Region, in die es ihn noch nicht ver­schlagen hatte. Neuss, Köln, Krefeld, Duisburg und die Lausitz waren seine bisherigen Eishockey-Stationen. Als Zehnjähriger begann Mebus mit dem Eishockeyspielen in Neuss, schon bald wechselte er in den Nachwuchs der Kölner Haie. Natürlich stellt sich die Frage warum er ob seiner Länge nicht beim Basketball oder Handball gelandet ist. "Ich habe anfangs Fußball, Handball und Basketball gespielt. Aber als ich das erste Mal ein Eishockeyspiel in Köln gesehen habe, wollte ich das auch unbedingt machen. Ich habe dann meine Eltern so lange genervt, bis sie ja sagten", erinnert sich Mebus.

Bereut hat er den Schritt auf das glatte Parkett nicht. Immerhin war er in den letzten drei Jahren fester Bestandteil eines DEL-Klubs und kam auch schon siebenmal im Natio­nalteam zum Einsatz. So schlecht ist das nicht, wenngleich Mebus weiß, dass er noch Luft nach oben hat (natürlich nicht, was die Körpergröße betrifft) - vor allem in puncto Schnelligkeit und Beweglichkeit. Da­ran arbeitet er, nicht selten geht der Abwehrrecke beim Training als einer der Letzten vom Eis.

Vorerst nur Ergänzungsspieler

Bei den Ice Tigers ist er im Moment Verteidiger Nummer sieben. Das ver­spricht keine regelmäßigen Einsätze, aber man weiß die Qualitäten des letz­ten Neuzugangs zu schätzen. "Die Defensive ist seine Rolle, aber er kann auch in der Offensive mehr, als man denkt. Er verbessert sich von Spiel zu Spiel" stellt ihm Sportdirektor Mar­tin Jiranek ein gutes Zwischenzeugnis aus.

Angekommen ist der Ex-Krefelder jedenfalls in Nürnberg - die kulina­rischen Klassiker wie Schäufele und Rostbratwürste ("Mindestens acht") hat er "alle schon durchgemacht".

Sportlich traut er den Ice Tigers ("Eine Topmannschaft") viel zu. Die direkte Play-off-Teilnahme ist Pflicht. Mebus will seinen Teil dazu beitragen, weniger mit Toren (drei ste­hen in der DEL bisher auf seinem Kon­to), aber stets mit Herz und vollem Körpereinsatz.

Nebenbei hat Mebus während der drei Jahre in Krefeld - das sollte nicht unerwähnt bleiben - ein paar Kilome­ter weiter in Köln ein Studium der Sportwissenschaft absolviert. Oliver Mebus, der etwas andere Eishockey­profi - nicht nur wegen seiner Körper­größe ...

Horst Dittmann