Tischtennisprofi Timo Boll muss Hotel verlassen

BAMBERG - Das Bamberger Romantikhotel Messerschmitt zeigte wenig Herz für Tiere: Nachdem Timo Boll mitsamt Frau, Tochter und Hund am vergangenen Freitag vom Training zurückgekehrt war, wurde ihm unmissverständlich mitgeteilt, Hunde seien im Hotel nicht erwünscht.

Im Zuge der deutschen Meisterschaften will der Tischtennisprofi Timo Boll in naher Zukunft seinen elften Titel im nationalen Einzel einfahren. © Erik Thomas



Er hatte sich in Bamberg einquartiert, um seinen elften nationalen Einzeltitel im Tischtennis zu gewinnen. Doch ein ähnlich herzlicher Empfang wie in der Brose-Arena wurde ihm in seiner Unterkunft nicht zuteil: Als er mitsamt Frau Deli und Tochter Zoey Malaya am Abend von der ersten Trainingseinheit zurückkehrte, wurde ihm von der Hotelleitung deutlich gemacht, dass Hunde dort nicht gestattet seien.

Dabei habe der Tischtennisprofi seinen Parson-Jack-Russel-Terrier Carry beim Check-In überhaupt nicht versteckt und sei nun sehr irritiert darüber, mit der gesamten Familie so rigoros des Hotels verwiesen zu werden, so Boll. So mussten sie sich immerhin um 20:15 um eine neue Unterkunft bemühen. Diese fanden sie dafür aber auch prompt: Am späten Abend kamen sie daraufhin in der Villa Geyerswörth unter, die auch Gästen mit Vierbeinern gerne eine Unterkunft bietet.

