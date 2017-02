"Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel", erklärt Ice-Tigers-Coach Rob Wilson und übertrifft sich in seiner Wortwahl damit selbst. Nürnberg gegen München - das ist ein Derby, ein Spitzenspiel und eine Begegnung, in der in der Vergangenheit oft schon exquisite Eishockey-Unterhaltung garantiert war. NN-Sportredakteur Sebastian Böhm blickt zurück und nach vorn, Cold as Ice Tigers!