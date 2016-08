Tor-Festival in Bielefeld - Kaiserslautern weiter sieglos

BOCHUM - Am Sonnntag gab es in der 2. Bundesliga bei Bielefeld gegen Union Berlin ein wahres Tor-Spektakel. Der FC St. Pauli verlor auch in Dresden. Hannover punktete in Bochum. Auch Stuttgart ist nach dem 2:1 in Sandhausen auf Kurs. Am Samstag holte der TSV 1860 München trotz Überzahl nur einen Punkt in Karlsruhe.

Acht Tore, kein Sieger: In Bielefeld ging es zwischen Arminia und Union ordentlich zur Sache. © dpa/Friso Gentsch



Kaiserslautern - Düsseldorf 0:0

Der 1. FC Kaiserslautern wartet weiter auf den ersten Sieg. Zum Abschluss des dritten Spieltages kamen die Pfälzer am Montagabend daheim gegen Fortuna Düsseldorf nicht über ein 0:0 hinaus. 20 278 Zuschauer auf dem Betzenberg sahen zwar eine abwechslungsreiche Partie, beide Teams konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Der FCK startete wie schon in den ersten Spielen der Saison offensiv und hatte bereits in der zweiten Minute die Chance zur Führung. Naser Aliji scheiterte aber an Fortuna-Torwart Michael Rensing. Doch auch die Fortuna spielte munter nach vorne. Weder Ihlas Bebou (11.) noch Rouwen Hennings (14.), der gleich nach seinem Wechsel in der Startelf stand, konnten ihre Möglichkeiten jedoch nutzen. Nach dem Seitenwechsel drängten zunächst wieder die Roten Teufel auf die Führung. Mit viel Leidenschaft und Elan setzten die Gastgeber die Düsseldorfer unter Druck, spielerisch blieb aber erneut viel Stückwerk. Die beste Chance zum Siegtreffer vergab für den FCK der eingewechselte Jacques Zoua, der in der 77. Minute nur die Latte traf. Die Fortuna konnte mit dem Remis besser leben und bleibt in der neuen Saison ungeschlagen. Der FCK findet sich nach einer Niederlage und zwei Unentschieden dagegen im Tabellenkeller wieder.

Arminia Bielefeld - Union Berlin 4:4

Arminia Bielefeld und der 1. FC Union Berlin bleiben nach ihrem spektakulären 4:4 weiter ohne Saisonsieg. Vor 13 604 Zuschauern sorgte Sebastian Schuppan in der 30. Minute für die Arminia-Führung. Beim 1:1 durch Stephan Fürstner (37.) ließ Bielefeld-Keeper Wolfgang Hesl den Ball durch die Beine rutschen. Fabian Klos (42.) und Christopher Nöthe (63.) trafen zum 3:1, ehe Steven Skrzybski (66.) und Collin Quaner (69.) ausglichen. Skrzybski gelang am Sonntag aus abseitsverdächtiger Position sogar das 4:3 für Union. Der eingewechselte Franzose David Ulm (85.) verhinderte eine Bielefelder Niederlage.

Dynamo Dresden - St. Pauli 1:0

Der FC St. Pauli bleibt sieg- und punktlos Tabellenletzter. Die Hamburger verloren am Sonntag bei Dynamo Dresden mit 0:1 und machten damit ihren Fehlstart in die neue Saison perfekt. Vor 29 350 Zuschauern sorgte Andreas Lambertz (7. Minute) am 3. Spieltag für den ersten Sieg des Aufsteigers und die dritte Niederlage für St. Pauli. Die Dresdner, die in der Vorwoche im Pokal schon Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig ausgeschaltet hatten, sind nach zuvor zwei Remis weiter ungeschlagen und kletterten in der Tabelle auf Rang fünf. Dresden war den enttäuschenden Gästen in allen Belangen überlegen.

Karlsruhe SC - 1860 München 0:0

Trotz Überzahl ist der TSV 1860 München gegen den Karlsruher SC nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Die „Löwen“ verpassten eine Woche nach dem 2:1 im DFB-Pokal gegen den KSC ihren ersten Auswärtssieg und damit den Anschluss an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga. Nach der Gelb-Roten Karte für Manuel Torres (57. Minute) verteidigte der KSC am Samstag das 0:0 und geht nach dem dritten Remis in Serie ungeschlagen in die Länderspielpause. Vor 13 246 Zuschauern im Wildparkstadion hatten beide Teams lange kaum Torgelegenheiten. Zum Ende der Partie erhöhten die Münchner den Druck, doch zu einem Treffer reichte es nicht mehr.

VfL Bochum - Hannover 96 1:1

Der Ex-Fürther Johannes Wurtz traf gegen den Ex-Nürnberger Philipp Tschauner. © dpa/Ina Fassbender



Hannover 96 ist in der 2.-Bundesliga weiter ohne Niederlage. Am Freitag erarbeitete sich der Erstliga-Absteiger gegen den VfL Bochum ein 1:1 (0:0) und holte sich im dritten Match den siebten Punkt. Vor 19 218 Zuschauern in Bochum war Johannes Wurtz (73. Minute) für die Hausherren erfolgreich, ehe Salif Sané (74.) im Gegenzug ausgleichen konnte. Die Gäste stellten die spielerisch reifere Elf. Bochum hielt fünf Tage nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf (3:4) mit Leidenschaft dagegen. Beide Teams zeigten trotz hoher Temperaturen ein flottes Match, agierten aber nachlässig in der Chancenverwertung.

SV Sandhausen - VfB Stuttgart 1:2

Aufstiegsanwärter VfB Stuttgart hat sich dank eines glanzlosen 2:1 gegen den SV Sandhausen mit dem ersten Auswärtssieg der Saison in die Länderspielpause verabschiedet. Neuzugang Simon Terodde erzielte am Freitagabend sein erstes Tor für den Bundesliga-Absteiger (39. Minute), Kapitän Christian Gentner traf früh zum 2:0 (65. Minute) vor der Rekordkulisse von 13 083 Zuschauern im Hardtwaldstadion. Der Anschlusstreffer gelang Andrew Wooten (76.). Nach drei Spieltagen in der 2. Liga halten die Fußballer aus Stuttgart damit den Kontakt zur Spitze. Sandhausen droht mit nur einem Punkt dagegen der Absturz ans Tabellenende.

1. FC Heidenheim – Würzburger Kickers 2:1

Die Würzburger Kickers haben dem 1. FC Heidenheim einen herben Dämpfer verpasst. Der Neuling der 2. Fußball- Bundesliga gewann am Freitag bei den Schwaben überraschend mit 2:1 (1:0) und feierte damit seinen ersten Saisonsieg. Patrick Weihrauch brachte Würzburg nach einem Konter und schönem Doppelpass mit Nejmeddin Daghfous (17. Minute) in Führung. Marc Schnatterer gelang vor 8500 Zuschauern in der Voith-Arena mit einem satten Volleyschuss der verdiente Ausgleich (60.). Aber Rico Benatelli sorgte noch für den glücklichen Erfolg der Kickers (89.). Heidenheim hatte mehr Chancen und mehr Spielanteile. Würzburg hielt aber dagegen.

