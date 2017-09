Nach der Niederlage im ersten Saisonheimspiel gegen Lemgo betrieb der HC Erlangen gegen Gummersbach vor eigenem Publikum Wiedergutmachung. Hatte es zwischenzeitlich mal 19:19 gestanden, zog der HCE in der Schlussphase nochmal an und ließ sich am Ende vom begeisterten Anhang feiern. © Sportfoto Zink / DaMa