Torhungrige Zebras auf der Alm - Kieler Last-Minute-Sieg

Bereits am Freitag siegte Regensburg in Heidenheim - vor 12 Minuten

BIELEFELD - Der MSV Duisburg zeigte sich bei seinem Gastspiel auf der Bielefelder Alm in Torlaune: Mit 4:0 siegten die Zebras bei den Ostwestfalen. Ingolstadt verlor derweil zu Hause gegen Aue, während Kiel gegen Lautern in letzter Minute siegte.

Torschütze Moritz Stoppelkamp (links) feiert den Duisburger Führungstreffer zusammen mit Tugrul Erat und Stanislav Iljutcenko. © Friso Gentsch/dpa



Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 0:4 (0:1)

Bielefeld hat die Rückkehr an die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga verpasst. Die Ostwestfalen verloren am Samstag überraschend deutlich ihr Heimspiel gegen Aufsteiger MSV Duisburg mit 0:4 (0:1). Moritz Stoppelkamps Tor (19. Minute) nach einem Patzer von Florian Dick leitete früh die erste Bielefelder Niederlage ein.

Nach der Pause erhöhten Cauly Oliveira Souza (55./59.) mit einem Doppelpack sowie Kingsley Onuegbu (90.) auf 4:0. Eine gute Nachricht für die Arminia-Fans gab es nur vor dem Anpfiff, als bekannt gegeben wurde, dass Offensivspieler Andreas Voglsammer seinen Vertrag bis 2021 verlängert hat.

Ingolstadt - Erzgebirge Aue 1:2 (0:1)

Erzgebirge Aue hat seinem neuen Trainer Hannes Drews ein erfolgreiches Debüt beschert und Absteiger Ingolstadt einen herben Dämpfer versetzt. Die Sachsen gewannen mit 2:1 (1:0) bei den Oberbayern und rückten damit vorübergehend in die obere Tabellenhälfte vor.

Vor 10.148 Zuschauern erzielten Pascal Köpke (15. Minute) und Sören Bertram (50.) die Tore für das Team des 35 Jahre alten Trainer-Debütanten Drews. Ingolstadts Interimscoach Stefan Leitl musste im zweiten Spiel die erste Niederlage hinnehmen. Auch der späte Treffer von Stürmer Dario Lezcano (84.) konnte daran nichts mehr ändern.

Holstein Kiel - 1. FC Kaiserslautern 2:1 (1:0)

Der 1. FC Kaiserslautern hat auch im fünften Anlauf den ersten Saisonsieg verpasst. Die Pfälzer unterlagen bei Holstein Kiel unglücklich mit 1:2 (1:1) und bleiben mit nur zwei Punkten auf dem vorletzten Tabellenrang.

Liga-Debütant Sebastian Andersson (63. Minute) erzielte vor 10.318 Zuschauern im Holstein-Stadion den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste, bei denen sieben Neuzugängen in der Startelf standen. Steven Lewerenz (44.) und der eingewechselte Manuel Janzer (90.+ 3) trafen für die Holsteiner. Der Aufsteiger feierte damit den dritten Sieg in Folge und verbesserte sich auf den dritten Tabellenrang.

1. FC Heidenheim - Jahn Regensburg 1:3 (0:0)

Der 1. FC Heidenheim hat seine dritte Niederlage in Serie kassiert und ist auf Tabellenplatz 16 abgerutscht. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt verlor am Freitagabend mit 1:3 (0:0) gegen Jahn Regensburg. Es war die zweite Heimpleite des FCH gegen einen Aufsteiger.

Vor 10.500 Zuschauern sorgten Martin Knoll (68. Minute), Joshua Mees (88.) und Marco Grüttner (90.+4) für den zweiten Erfolg des Jahn. Dominik Widemann (86.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich markiert. In der rassigen ersten Hälfte ließen die Gastgeber eine Fülle von Chancen aus. Regensburg gewann am Ende nicht unverdient.

sha