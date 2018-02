Es war ein echter Fight: Der 1. FC Nürnberg kommt mit einem Punkt aus Bochum zurück an den Valznerweiher. Hinten steht die Null, nach vorne hält sich der FCN weitestgehend zurück. Immerhin: Auch nach dieser Partie grüßt der Club als Primus von der Tabellenspitze. Hier kommen die Match-Bilder!

Tränen, Umarmungen, grenzenloser Jubel: Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang haben für viele bewegende Momente gesorgt. Nicht alle waren schön, manche eher schaurig - wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Sieben Sportarten und 15 Disziplinen standen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 an. Die 110 Sportler aus der Bundesrepublik hatten also jede Menge Chancen, auf dem Treppchen zu landen - und haben diese Chancen auch zahlreich genutzt. Hier finden Sie alle deutschen Medaillengewinner!