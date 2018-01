Es war ein Auf und Ab, eine Zeit zwischen Siegen für die Ewigkeit, der Konsolidierung des Vereins und niederschmetternden Erlebnissen. Im Sommer 2015 hat Martin Bader den FCN nach über elf Jahren verlassen. In Hannover endete die Arbeit von Nürnbergs langjährigem Personalplaner danach deutlich früher. Die besten Bader-Bilder!

Eine "Ladies Night" zum Vergessen: Die Thomas Sabo Ice Tigers holten sich am Mittwochabend reichlich weibliche Unterstützung in die Arena, genutzt hat es allerdings nichts. Gegen die Kölner Haie verlor die Wilson-Truppe mit 1:3 und kassierte damit die fünfte Heimniederlage in der laufenden Saison.