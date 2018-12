Für die SpVgg Greuther Fürth setzt es nach Köln und Aue die dritte Pleite in Folge. Auf St. Pauli waren die Buric-Boys über die komplette Spieldauer viel zu harmlos, um die Kiez-Kicker in Bedrängnis zu bringen. Am Ende steht eine völlig verdiente 0:2-Auswärtsniederlage. Hier kommen letztlich traurige Bilder, die keine weiteren Worte benötigen. © Sportfoto Zink / WoZi