Totalabsturz für 1860: Ismaik zahlt nicht

Entscheidung gefallen: Münchner Löwen dürfen nicht in Liga drei ran - vor 38 Minuten

MÜNCHEN - Die Löwen sind nicht einmal mehr drittklassig! Um in der 3. Liga an den Start zu gehen, hätte Hasan Ismaik, der schillernde Investor der Sechzger, einen hohen einstelligen Millionenbetrag überweisen müssen. Da dies nicht geschah, erfüllen die Münchner die Lizenzauflagen des DFB nicht und werden in den Amateurbereich durchgereicht.

Hasan Ismaik setzt sein Engagement bei den Münchner Löwen fort, die folglich immerhin in der 3. Liga an den Start gehen können. © dpa



Hasan Ismaik setzt sein Engagement bei den Münchner Löwen fort, die folglich immerhin in der 3. Liga an den Start gehen können. Foto: dpa



Die Zeiten des Profifußballs bei 1860 München sind vorerst vorbei. Weil Geldgeber Ismaik eine Millionen-Überweisung verweigert, muss der Traditionsverein in eine Amateurklasse. Wie das konkret aussieht, war am Tag der dramatischen Entscheidung unklar.

Keine Millionen aus Abu Dhabi, kein Profifußball mehr beim TSV 1860: Der Münchner Traditionsverein wird nach einer dramatischen Entscheidung von Investor Hasan Ismaik in die Amateurklassen durchgereicht. Wie der Geschäftsmann am Freitag bekanntgab, habe er die für eine Lizenz in der 3. Liga nötige Zahlung von rund 10 Millionen Euro verweigert. Allerdings erklärte der umstrittene Jordanier, dass er sein Engagement bei den Löwen trotzdem weiterführen werde. "Auch in der 4. oder 5. Liga", hieß es.

Wo 1860 nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga nun tatsächlich eingestuft wird, war zunächst unklar. Den frei werdenden Platz in der 3. Liga dürfte der SC Paderborn einnehmen, der als 18. der abgelaufenen Saison eigentlich abstiegen war. Der Verein reichte am Freitag bis 15.30 Uhr beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Unterlagen für den unerwarteten Verbleib in der 3. Liga ein.

1860 dagegen steht vor dem Nichts. Neben der sportlichen ist auch die organisatorische Zukunft an der Grünwalder Straße völlig offen. In dieser Woche waren Geschäftsführer Ian Ayre und Vereinspräsident Peter Cassalette zurückgetreten. Abstiegs-Trainer Vitor Pereira hatte schon nach dem Relegations-K.o. gegen Jahn Regensburg (1:1/0:2) vom Scheitern seiner Mission gesprochen und einen Weggang angedeutet.

Nur Ismaik scheint fest entschlossen, die Sechziger nicht zu verlassen. "Seine emotionalen Bindungen zu 1860 und sein Loyalität gegenüber den Fans bleibt stark", hieß es in einer Mitteilung. Der Jordanier ist der Hauptanteilseigner bei den Löwen.

Als Grund für seine Entscheidung gab der unberechenbare Milliardär an, dass seine jüngsten Forderungen vom Stammverein nicht umgesetzt worden seien. Der e.V. hatte schon am Donnerstag kundgetan, seine Statuten nicht zu Ismaiks Zufriedenheit ändern zu können. „Dass ich dazu gezwungen werde, eine solche Entscheidung zu treffen, macht mich traurig“, schrieb Ismaik und gab an, dass der Verein Steuerprobleme habe, die nicht angegangen würden. Seine „begründeten Forderungen“ seien „seit Monaten auf taube Ohren gestoßen“. Eine Reaktion des DFB oder des Bayerischen Fußball-Verbands auf die Entscheidung „mit dramatischen Konsequenzen“ (Ismaik) gab es zunächst nicht. Unklar ist auch, in welchem Stadion die Sechziger künftig spielen. Viele Fans träumen von einem Auszug als Mieter der verhassten Allianz Arena des Stadtrivalen FC Bayern und einer Rückkehr in das Grünwalder Stadion. Bürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte 1860 München seine Hilfe bei der Stadionsuche angeboten.