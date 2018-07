Tour-Finale naht: Sky-Team gibt sich cool

Chris Froome und Geraint Thomas kämpfen um den Gesamtsieg

CARCASSONNE - Die beiden Spitzenreiter der 105. Tour de France gaben sich am zweiten Ruhetag vor den entscheidenden Pyrenäen-Etappen betont cool und entspannt. "Unsere jetzige Position ist ein Traum“" sagte der viermalige Toursieger Chris Froome.

Das Sky-Team hat gleich zwei Fahrer an der Spitze der Gesamtwertung. © Philippe Lopez/AFP



"Die anderen müssen versuchen, uns Zeit abzunehmen. Solange ein Sky-Fahrer am kommenden Sonntag in Paris ganz oben steht, bin ich happy", so der Brite. Der Seriensieger liegt im Moment 1:39 Minuten hinter seinem Teamkollegen Geraint Thomas auf dem zweiten Platz des Gesamtklassements. Auf die Frage, ob er seinen fünften Triumph für den langjährigen Kameraden opfern würde, antwortete Froome mit einem bestimmten "Ja".

Auf der Pressekonferenz im Mannschafts-Hotel in Carcassonne wirkten die Tour-Leader vor rund 200 Journalisten und Dutzenden Kamerateams Seite an Seite sitzend entspannt. Von teaminterner Konkurrenz war am Montag nicht viel zu spüren. Am Vortag hatte Spitzenreiter Thomas erklärt: "Ich würde das Gelbe Trikot für kein Geld der Welt wieder hergeben."

Der Toursieg würde Froome zu einem einzigartigen Rekordhalter machen. Der 33-Jährige hätte dann vier GrandTours – Tour und Vuelta 2017 und Giro und Tour 2018 – in Serie gewonnen. Das gelang noch nie einem Radprofi.

