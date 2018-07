Tour-Sieg für Thomas: Waliser hält Abstand zu Verfolgern

Nur noch schwerer Unfall am Sonntag kann den 32-Jährigen vom Triumph abhalten - vor 52 Minuten

ESPELETTE - Dritter beim Zeitfahren, Erster bei der Tour de France: Den Waliser Geraint Thomas hält so schnell wohl nichts mehr auf. Am Samstag sicherte er sich mit seinem dritten Platz in Espelette das Gelbe Trikot.

Der neue Sky-Kapitän wurde im Kampf gegen die Uhr über 31 Kilometer von Saint-Pée-Sur-Nivelle nach Espelette nur von Sieger Tom Dumoulin und Teamkollege Chris Froome geschlagen. © AFP PHOTO / Jeff PACHOUD



Der neue Sky-Kapitän wurde im Kampf gegen die Uhr über 31 Kilometer von Saint-Pée-Sur-Nivelle nach Espelette nur von Sieger Tom Dumoulin und Teamkollege Chris Froome geschlagen. Foto: AFP PHOTO / Jeff PACHOUD



Geraint Thomas kann sich über den Gewinn der Tour de France freuen. Der Waliser wurde am Samstag beim Zeitfahren der vorletzten Etappe Dritter und beseitigte letzte Zweifel am größten Sieg seiner Radsport-Karriere. Nur noch ein schwerer Unfall am Sonntag kann den 32-Jährigen vom Triumph abhalten.

Attacken auf das Gelbe Trikot werden auf dem Weg nach Paris aber nicht gefahren. Der neue Sky-Kapitän wurde im Kampf gegen die Uhr über 31 Kilometer von Saint-Pée-Sur-Nivelle nach Espelette nur von Sieger Tom Dumoulin und Teamkollege Chris Froome geschlagen. Dumoulin festigte Platz zwei im Gesamtklassement, Froome eroberte Rang drei von Primoz Roglic zurück.

dpa, mch