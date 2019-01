Tournee-Duell Teil drei: Eisenbichler stürzt ab

INNSBRUCK - Bereits zu Beginn der entscheidenden Tournee-Phase muss Markus Eisenbichler seine Hoffnungen auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee begraben. Ein enttäuschender Rang 13 und ein überragender Ryoyu Kobayashi bedeuten am Ende des Tages 24 Meter Rückstand auf den Japaner.

Markus Eisenbichler konnte am Bergisel nicht an seine guten Leistungen aus den ersten beiden Wettkämpfen anknüpfen. Foto: AFP / Christof Stache



Wieder enden die Hoffnungen auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee für einen DSV-Adler am Bergisel. Markus Eisenbichler, der bei den ersten beiden Wettkämpfen Platz zwei erreichte, landete am Freitag nach Sprüngen auf 129 und 123,5 Meter in Innsbruck nur auf Rang 13 und verlor rund 24 Meter auf den japanischen Überflieger Ryoyu Kobayashi. Der 22-jährige Seriensieger gewann auch auf dem Bergisel mit einer beeindruckenden Leistung und setzte sich im Gesamtklassement ab. Zweiter wurde Stefan Kraft aus Österreich vor dem Norweger Andreas Stjernen.

Bester Deutscher vor 17.200 Zuschauern wurde Stephan Leyhe auf dem vierten Platz. Richard Freitag landete als Achter ebenfalls noch unter den besten zehn Springern. Andreas Wellinger belegte Rang 20, Karl Geiger kam auf den 24. Platz und David Siegel wurde 28.

