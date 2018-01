Trainerfrage: In Düsseldorf soll's weiter funkeln

Es läuft auch! Routinierter Coah möchte am Rhein verlängern - vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Er macht einen guten Job! Friedhelm Funkel möchte sein Engagement beim Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf gerne fortführen.

Düsseldorfs Erfolgstrainer Friedhelm Funkel will auch in Zukunft für die Fortuna arbeiten. © dpa



"Ich habe noch Lust und Spaß an diesem Job. Mein Wunsch ist es, mit Fortuna weiterzumachen", sagte der 64 Jahre alte Coach zum Abschluss des Trainingslagers in Marbella.

Funkel arbeitet seit März 2016 in Düsseldorf; sein Vertrag läuft bis 30. Juni 2018. Die Gespräche mit der Vereinsführung seien allerdings noch nicht in der finalen Phase. "Wir setzen das zeitnah in Düsseldorf fort und schauen, ob es mit mir weitergeht oder eben nicht“, sagte der Coach dem Fachmagazin kicker (Donnerstag).

Funkel ist seit 27 Jahren im Trainergeschäft und saß in bislang 823 Bundesliga- und Zweitligapartien auf der Bank. Als Zweitligacoach schaffte er fünfmal den Aufstieg ins Oberhaus.

dpa