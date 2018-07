Trainerjob: Angelt sich Japan nach Podolski auch Klinsmann?

Ehemaliger DFB-Coach könnte in Kürze die Blauen Samurai übernehmen - vor 45 Minuten

KASAN - Japans Fußball-Verband will den Vertrag von Trainer Akira Nishino nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Russland nicht verlängern - ein ehemaliger DFB-Trainer soll auf der Liste der möglichen Nachfolger stehen.

Ging als "Schöpfer" des Sommermärchens 2006 in die DFB-Geschichte ein: Ex-DFB-Coach Jürgen Klinsmann. © AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM



Ging als "Schöpfer" des Sommermärchens 2006 in die DFB-Geschichte ein: Ex-DFB-Coach Jürgen Klinsmann. Foto: AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM



"Wir werden Nishino nicht überreden, weiterzumachen, nachdem seine Zeit als Nationaltrainer endet", sagte Verbandschef Kozo Tashima nach der Rückkehr des Teams nach Japan am Donnerstag. Als Nachfolger für Nishino ist Medienberichten zufolge auch der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann im Gespräch, mit ihm soll der Verband demzufolge bereits Verhandlungen aufgenommen haben.

Der Verband wollte die Gerüchte um Klinsmann und mögliche weitere Trainerkandidaten nicht kommentieren. "Es ist noch nichts entschieden", sagte Tashima am Donnerstag auf die Frage, wer der nächste Nationaltrainer des Landes werde. Der vorherige Sportdirektor Nishino hatte das Amt im April nach der plötzlichen Trennung von Vahid Halilhodzic übernommen. Er hatte die Blauen Samurai zum dritten Mal in die K.o.-Runde einer WM geführt, dort schied die Mannschaft beim 2:3 gegen Belgien durch ein Gegentor in der Nachspielzeit aus.

dpa