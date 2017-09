Trainersuche im Ronhof: Ist Hollerbach ein Kandidat?

Ex-Würzburg-Coach im Gespräch - Dickhaut muss in Dresden ran - vor 27 Minuten

FÜRTH - Bernd Hollerbach ist der Nächste, der als Nachfolger von Janos Radoki bei der Spielvereinigung Greuther Fürth gehandelt wird. Inzwischen ist klar, dass am Freitag in Dresden noch Interimstrainer Mirko Dickhaut im Amt sein wird.

Schaffte mit Würzburg den Aufstieg in die 2. Liga, scheiterte dort aber an den eigenen Ansprüchen: Bernd Hollerbach, auf den nun auch die SpVgg Greuther Fürth ein Auge geworfen haben könnte. © Sportfoto Zink / DaMa



Alle wollen wissen, wer der nächste Fürther Trainer wird. Nun taucht der Name Bernd Hollerbach in der Verlosung auf. Vielleicht passt der Ex-HSV-Profi, der mit den Würzburger Kickers nach einer furiosen Hinrunde abgestiegen ist, mit seinem zerstörerischen Fußball besser zu der Fürther Mannschaft, der der Radoki-Fußball zu aufwendig war.

Den anderen das Spiel überlassen, den Ballführenden bearbeiten und reagieren, das war Hollerbachs Idee, mit der die Fürther in der abgelaufenen Saison zweimal nicht gut zurecht kamen: 0:3 und 1:1 endeten die Duelle. Radokis ständige Forderung nach Pressing war für alle Beteiligten anstrengend.

Im Prinzip ist auch Frank Kramer als Trainer in Fürth an dieser Idee gescheitert. Auch er wollte den Gegner am liebsten 90 Minuten in dessen Hälfte attackieren, gestand sich aber im Herbst 2014 ein: Mit diesen Spielern geht es nicht. Und er stabilisierte die bis dahin anfällige Defensive. Fortan stand meistens die Null, doch fünf torlose Unentschieden waren dem Verein zu wenig, im Februar 2015 war Schluss.

Vielleicht dauert ja auch deshalb die Trainersuche so lange, weil jeder Interessent erst einmal kritisch das Spielermaterial sichten möchte. Schließlich ist das Transferfenster geschlossen, Nachbesserungen nicht mehr möglich. Zeit für Experimente gibt es in der Englischen Woche nach Dresden gegen drei Kaliber als Gegner nicht: Düsseldorf, Braunschweig und Nürnberg heißen die Gegner.

Gjasula muss liefern

Der Schuss muss also sitzen, denn die Zeit drängt. In Fürth müsste der neue Mann an der Seitenlinie mit vielen jungen Spielern arbeiten. Die Alten, die die Erfahrung haben, sind verletzungsanfällig. Auf Jurgen Gjasula lastet nun der größte Druck, denn das Alibi Radoki ist weg.

Jetzt muss er seinen geforderten Stammplatz rechtfertigen und am besten sobald wie möglich sein zweites Saisontor folgen lassen. Leider ist er keine Zweikampfmaschine und nicht für jede Spielidee im zentralen Mittelfeld brauchbar.

Der Trainer muss ebenso die Baustelle im Tor angehen: Wen stellt er als Nummer eins auf? Den zuletzt formschwachen Balazs Megyeri, den die Kapitänsbinde zu überfordern schien? Oder Sascha Burchert, der wohl keine Ruhe geben wird, wenn er wieder auf der Ersatzbank schmoren sollte? Und wer wird Kapitän? Wer nimmt die vielen jungen Talente an die Hand? David Raum, Dominik Schad und Patrick Sontheimer brauchen Führung auf dem Feld, vor allem aber brauchen sie Einsätze.

Die aber sind nicht garantiert, da man ihnen mit Levent Aycicek und Julian Green kurz vor Transferschluss zwei erfahrene Spieler vor die Nase gesetzt hat, auf die jeder neue Trainer intuitiv eher vertrauen wird als auf den Nachwuchs, dessen Leistung oft noch einer Wundertüte gleichkommt. Man weiß nie, was man kriegt. Warum also Risiken eingehen?

Bedarf hätte der Kader aber nicht in der Offensive, wie zuletzt offenbart, sondern in der Innenverteidigung und auf der Sechs gehabt. Abhängig vom System natürlich, und da werden die Vorstellungen des alten und – wer es auch immer sein wird – neuen Trainers auseinandergehen. Bei Maximilian Wittek, Levent Aycicek (abgestiegen mit 1860 München), Sebastian Ernst (abgestiegen mit Würzburg) und Manuel Torres (abgestiegen mit Karlsruhe) sind erst einmal aufmunternde Worte angebracht. Die wollen nicht erneut in eine Negativspirale geraten, das haben sie ja alles schon hinter sich.

Mirko Dickhaut sieht sich trotz aller Widrigkeiten derzeit als den richtigen Mann zur richtigen Zeit für die Spielvereinigung. "Die Spieler outen sich gegenüber mir mehr als gegenüber dem Cheftrainer", erzählt er, "es kommt drauf an, wie der liebe Gott einen gestrickt hat. Ich nehme die Jungs vielleicht auch mal in den Arm." Vielleicht ist es das, was dieser Mannschaft gefehlt hat. Wärme.

Martin Schano