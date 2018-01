Trainings-Koffer gepackt: Club macht den Abflug

FCN will sich heiß für die kommenden Aufgaben machen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Die ersten Einheiten sind schon wieder in den Beinen: Am Mittwoch hat der Club das offizielle Training nach der Winterpause aufgenommen. Heute geht es dann los mit Teil zwei, dazu verlässt der FCN das nasskalte Deutschland.

Erstmal weg aus dem kalten Franken: Der Club hebt am Samstag nach Valencia ins Trainingslager ab. © Sportfoto Zink / DaMa



Heute hebt eine Maschine vom Airport Nürnberg ab und setzt in Valencia wieder auf. Unter der spanischen Sonne will Trainer Michael Köllner sein Team dann heiß auf die Rückrunde machen. 28 Spieler kann Köllner nach Lust und Laune testen. Dort nicht mehr dabei: Cedric Teuchert - der traf nach seinem Wechsel zu Schalke 04 noch am Mittwoch im Trainingslager der Knappen ein. Seinen Platz im Charter wird Neuzugang Ulisses Garcia besetzen, der erst Freitag vom SV Werder Bremen bis Saisonende ausgeliehen wurde.

Das ein oder andere Talent erhält ebenfalls die Chance, sich zu beweisen. Neben den Profis sitzt auch ein Quartett aus der U21 mit im Flieger. "Wir schauen immer, was in unserer U21 und U19 passiert. Die Jungs waren ja auch schon im vergangenen Jahr regelmäßig im Training dabei", kommentiert der Club-Trainer gegenüber fcn.de die Entscheidung. Bis 14. Januar werden die Nürnberger im Süden ordentlich Kondition bolzen. Zwei Testspiele stehen zudem auf dem Programm: Am 9. Januar geht es gegen KAA Gent, vier Tage später warten dann die "Scottish Boys" von Heart of Midlothian auf die Cluberer.

Erstmals um Punkte geht es dann wieder am 23. Januar: Mit einem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg startet der FCN offiziell ins Jahr 2018. "Für uns geht es in den Wochen bis zum Auftakt darum, an unserer Mannschaft und verschiedenen Systematiken für unterschiedliche Situationen zu feilen", gibt Michael Köllner die Marschrichtung vor dem Abflug aus.

