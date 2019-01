Rückwärts-Kopfball und Fallrückzieher - an Tag fünf war in Andalusien die hohe Kunst der Akrobatik bei den Club-Spielern gefragt. In der spanischen Sonne wurden Reaktion, Konzentration und Technik beim Fußballtennis geschult. Hans Meyer hätte heute sicherlich seinen Spaß gehabt. © Sportfoto Zink / DaMa

