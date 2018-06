Trauer in Schwarz-Rot-Gold: DFB-Stars zurück in Deutschland

WM-Fahrer landen nach historischer Blamage in Frankfurt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch am Tag danach sind die Blicke noch wie versteinert: Am Donnerstagnachmittag ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem Aus in der Vorrunde wieder in Frankfurt gelandet. Für Spieler und Trainer ging es schnell an den Journalisten vorbei. Die Zukunft von Joachim Löw - weiter offen! Hier kommen die Bilder.

sz