Traumstart beim Rent Cup: Ice Tigers siegen 5:0

Die Vienna Capitals haben nicht den Hauch einer Chance - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die vergangene Saison endete tränen-, die neue beginnt erfolgreich. Die Thomas Sabo Ice Tigers gewinnen beim Rent Cup mit 5:0 gegen die Vienna Capitals. Vor allem die erneuerte Offensive zeigt ihre Stärke.

Die Thomas Sabo Ice Tigers waren den Vienna Capitals haushoch überlegen. © Sportfoto Zink / ThHa



Es war, als hätte sich nichts geändert. Am Dutzendteich waren sie alle noch da, Yasin Ehliz mit seiner Nummer 42, Steven Reinprecht mit der 28, auch David Steckels 39 spazierte an diesem ersten kühleren Sommerabend dorthin, wo sie in der Vergangenheit große Siege, aber auch bittere Niederlagen erlebt hatten. Auf den Rücken, vor allem aber in den Herzen der Fans gehören diese großen Namen für immer zum Nürnberger Eishockey, auf dem Eis aber müssen die Thomas Sabo Ice Tigers seit einigen Wochen ohne sie auskommen.

Die Mannschaft hat in diesem Sommer ihr Gesicht verändert, stärker als in den vergangenen Jahren. Schönes Eishockey kann sie aber noch immer spielen. An diesem Freitagabend zeigte sie das erstmals den Fans in der Arena. Nach einem Sieg und einer Niederlage beim Gäubodenvolksfestcup in Straubing am vergangenen Wochenende empfingen die Ice Tigers zum Auftakt des Mercedes Benz Rent Cup die Vienna Capitals – und gewannen durch Tore von Will Acton (2), Philippe Dupuis, Leo Pföderl und Tim Bender mit 5:0.

Als das Licht in der Arena erstmals seit Monaten wieder dunkler wurde und der neue Trailer am Videowürfel abgespielt wurde, da zeigte sich, dass eine Woche vor Saisonstart noch nicht alles perfekt läuft. Brett Festerlings Name wurde gezeigt, als der Verteidiger aufgerufen wurde, er leuchtete aber auch bei allen anderen Spielern auf, die das Eis betraten. Abseits dieser kleinen technischen Panne aber zeigten die Ice Tigers, dass die Fans sich auch in der kommenden Spielzeit auf viele schöne Abende in der Arena freuen dürfen. Die Gäste aus Wien taten Nürnberg früh den Gefallen, das zuletzt schwache Überzahlspiel trainieren zu können. In doppelter Überzahl traf Patrick Reimer mit einem Schlagschuss zunächst nur das Schienbein von Schiedsrichter Marian Rohatsch, den Abpraller aber passte Philippe Dupuis zu Neuzugang Will Acton, der zum 1:0 (7. Minute) traf.

Vier Minuten später schickte Brandon Segal Dupuis mit einem Pass aufs Tor, der skatete noch ein paar Meter und traf dann mit einem perfekten Handgelenkschuss in den Winkel: 2:0 nach elf Minuten. Später verpasste es Brandon Segal in Überzahl gleich doppelt, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, was die Ice Tigers aber spielerisch boten, wie sie die Scheibe laufen ließen, war durchaus ansehnlich. Und wenn die Wiener, zweimal österreichischer Meister, doch einmal in Richtung des Tores von Niklas Treutle kamen, stand die Abwehr gut.

Dauerhaft überlegen

Die Schiedsrichter wollten beiden Mannschaften danach weiterhin die Möglichkeit geben, ihre Specialteams zu testen und verteilten munter Strafen. Tore aber gelangen im zweiten Drittel keiner Mannschaft. Wien traf den Außenpfosten, Patrick Reimer in Unterzahl nur den gegnerischen Torwart. Und Leo Pföderl wartete und wartete, um dann querzulegen – wo er aber nur einen Gegenspieler fand. Ansonsten waren die Ice Tigers ihrem – schwachen – Gegner zu jeder Sekunde überlegen.

Im letzten Drittel durften die Fans dann wieder jubeln – und wieder war Philippe Dupuis beteiligt. Nürnberg spielte mal wieder in Überzahl, Dupuis legte den Puck zurück auf Pföderl, der abzog und zum 3:0 traf (44.). Fünf Minuten später zeigte Will Acton noch einmal, warum die Verantwortlichen ihn nach Nürnberg geholt hatten. Doch auch mit dem 4:0 hatten die Ice Tigers noch nicht genug, Neuzugang Tim Bender spielte nicht nur defensiv abgeklärt, sondern lenkte den Puck auch vor dem gegnerischen Tor in den Winkel. Acton, Bender, Bast, Brown, bald werden die Fans sicher auch ihre Namen am Dutzendteich spazieren tragen.

Nürnberg: Treutle; Aronson/Festerling; Gilbert/Mebus; Jurcina/Weber; Bender – Reimer/Acton/Bast; Pföderl/Buck/Brown; Segal/Dupuis/Fox; Pohl/Weiß/Alanov.

Schiedsrichter: Rohatsch/Howard. - Zuschauer; 2063. - Tore: 1:0 Acton (6:20/5-3), 2:0 Dupuis (10:17), 3:0 Pföderl (43:31/5-4), 4:0 Acton (49:03), 5:0 Bender (51:28).

Michael Fischer Nürnberger Nachrichten E-Mail