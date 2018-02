Traumtor: Reus schockt im Borussia-Duell die "alte Liebe"

Ehemaliger Club-Coach Hecking in Gladbach immer mehr unter Druck - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Auch ohne die Treffer von Michy Batshuayi kann der BVB gewinnen. Mit 1:0 setzt sich Dortmund im Duell der Borussia in Gladbach durch. Für den ganz großen Moment sorgt mit Marco Reus ausgerechnet ein ehemaliger Fohlen-Profi.

Kennt sportlich auch gegen die "alte Liebe" keine Gnade: Marco Reus lässt mit seinem Tor des Tages den BVB ausgerechnet in Gladbach jubeln. © dpa



Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)

Borussia Dortmund hat sich in der Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz zwei hinter dem FC Bayern München verbessert. Der BVB gewann am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (1:0) und blieb auch im achten Bundesliga-Spiel unter Trainer Peter Stöger ungeschlagen. Marco Reus erzielte mit seinem ersten Pflichtspieltor seit 247 Tagen den einzigen Treffer (32. Minute). Vizemeister RB Leipzig kann mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt im ersten Montagsspiel der Bundesliga-Historie aber wieder an den Dortmundern vorbeiziehen.

Tor des Tages: Mario Gomez sorgt für den nächsten Dreier des VfB Stuttgart und dessen neuen Trainer Tayfun Korkut. © dpa



FC Augsburg - VfB Stuttgart 0:1 (0:1)

Der VfB Stuttgart hat beim FC Augsburg seinen ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Das Team von Trainer Tayfun Korkut bezwang den FCA am Sonntag 1:0 (1:0). Nationalstürmer Mario Gomez erzielte den Siegtreffer für die Gäste bereits in der ersten Halbzeit (27. Minute). Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer der Gastgeber wurde im ersten Durchgang nach Videobeweis zurückgenommen. Schiedsrichter Tobias Stieler schickte FCA-Trainer Manuel Baum in der zweiten Halbzeit wegen Meckerns auf die Tribüne. Stuttgart hat nun 27 Punkte und ist 13. der Tabelle. Unter Korkut hat der VfB in drei Partien sieben Zähler geholt. Augsburg hat vier Punkten mehr als Stuttgart.

FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim 2:1 (2:0)

Der FC Schalke 04 hat seine Mini-Krise überwunden und lässt sich im Kampf um die Europapokal-Plätze nicht abschütteln. Nach zuletzt zwei Niederlagen besiegten die Königsblauen am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 (2:0) und hielten Anschluss an die Champions-League-Ränge.

Thilo Kehrer (11. Minute) und Breel Embolo (28.) sorgten vor 60.741 Zuschauern in der Veltins-Arena für den verdienten Erfolg. Andrej Kramaric (78.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für die insgesamt enttäuschenden und seit sieben Auswärtsspielen sieglosen Kraichgauer.

VfL Wolfsburg - Bayern München 1:2 (1:0)

Der FC Bayern München hat mit der Fortsetzung seiner Siegesserie die Lage des Wolfsburger Trainers Martin Schmidt weiter verschärft. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga schlug den lange gut spielenden VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag trotz schwacher erster Halbzeit mit 2:1 und bleibt im neuen Jahr ungeschlagen.

Mit dem wieder genesenen Jupp Heynckes an der Seitenlinie kamen die Bayern zu Toren von Sandro Wagner (64. Minute) und Robert Lewandowski (90.+1/Foulelfmeter). Für die Wolfsburger, die in der Anfangsphase von den eigenen Fans nicht unterstützt wurden, traf vor 30.000 Zuschauern Daniel Didavi (8.).

1. FC Köln - Hannover 96 1:1 (1:1)

Beim 1. FC Köln wächst die Hoffnung - aber nur minimal. Immerhin stoppte die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck mit dem 1:1 gegen Aufsteiger Hannover 96 die Serie von zuletzt zwei Niederlagen. Yuya Osako brachte den Tabellenletzten in der 30. Minute in Führung. Niclas Füllkrug (37.) erzielte den Endstand.

In der Nachspielzeit jubelten die Kölner noch nach einem Pizarro-Tor, das vermeintliche 2:1 wurde nach Videobeweis aber nicht gegeben. Mit 14 Punkten verharrt der FC an Position 18 und hat neun Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)

Der Hamburger SV stürzt in ungebremstem Tempo Richtung 2. Bundesliga. Die Norddeutschen unterlagen im Heimspiel Bayer Leverkusen mit 1:2 (0:1) und kassierte als erster Bundesligist überhaupt seine 200 Heimpleiten. Das Team hat nunmehr sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Die Hoffnungen auf den Klassenverbleib schwinden immer mehr.

Die Tore vor 45.691 Zuschauern im erneut nicht ausverkauften Volksparkstadion erzielten Leon Bailey (40. Minute) und Kai Havertz (50.) für die Gäste. Beim HSV traf André Hahn (71.).

SC Freiburg - Werder Bremen 1:0 (1:0)

Nils Petersen hat dem SC Freiburg mit seinem 50. Bundesliga-Tor einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenverbleib gesichert und die Abstiegssorgen von Werder Bremen wieder vergrößert. Nach zuletzt zwei Siegen nacheinander verloren die Bremer beim Abstiegskonkurrenten mit 0:1 (0:1) und stecken weiter im Tabellenkeller fest.

Petersen (24. Minute) sorgte vor 24.000 Zuschauern per Foulelfmeter für die verdiente Niederlage seines Ex-Clubs. Einen weiteren Freiburger Strafstoß schoss Janik Haberer (88.) ans Aluminium. Mit dem Sieg vergrößerte die Mannschaft von SC-Trainer Christian Streich ihren Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz der Fußball-Bundesliga auf fünf Punkte.

Hertha BSC - FSV Mainz 05 0:2 (0:1)

ama