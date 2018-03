Trotz Draisaitl-Treffer: Edmontons Siegesserie reißt

Die Oilers hatten in der NHL zuvor drei Spiele in Serie gewonnen - vor 56 Minuten

EDMONTON - Nach Verlängerung mussten sich Leon Draisaitls Edmonton Oilers in der NHL den Anaheim Ducks geschlagen geben. Der 22-Jährige hatte zuvor mit einem Treffer die Führung seines Teams ausgebaut. Ein Nationalmannschaftskollege sah beim Spiel nur zu.

Leon Draisaitls (Mitte) Tor reichte den Oilers nicht. Das Team aus Edmonton verspielte eine Führung gegen die Anaheim Ducks und verlor nach drei Siegen in Serie wieder ein NHL-Spiel.



Leon Draisaitls (Mitte) Tor reichte den Oilers nicht. Das Team aus Edmonton verspielte eine Führung gegen die Anaheim Ducks und verlor nach drei Siegen in Serie wieder ein NHL-Spiel.



Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL nach zuletzt drei Siegen in Folge eine Niederlage kassiert. Die Kanadier mussten sich am Sonntag (Ortszeit) den Anaheim Ducks mit 4:5 (0:0, 3:1, 1:3, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

Der 22-jährige Kölner (39. Minute) sorgte mit seinem 24. Saisontor für das zwischenzeitliche 3:1 der Gastgeber. Oilers-Kapitän Connor McDavid (22.) war mit einem Treffer und zwei Vorlagen der Topscorer im Spiel. Die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel nach 1:21 in der Overtime durch Hampus Lindholm.

Der 30-jährige Korbinian Holzer stand nicht im Aufgebot der Ducks. Die Oilers liegen mit 74 Punkten weiter auf dem viertletzten Platz in der Western Conference. Mit 91 Zählern liegt Anaheim aktuell auf dem dritten Platz der Pacific Division. Sechs Spiele vor dem Ende der regulären Saison müssen die Ducks jedoch weiter um die Playoff-Teilnahme zittern.

dpa