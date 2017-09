Trotz Knie-Kabarett: Müller will beim HSV verlängern

HAMBURG - Obwohl er sich bei seinem übermotivierten Torjubel schwer verletzter, steht Mittelfeldspieler Nicolai Müller offenbar unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV.

Nicolai Müller steht kurz vor einer Vertragsverlängerung beim HSV. Foto: Christian Charisius/dpa



"Ich gehe davon aus, dass ich meinen Vertrag in den nächsten Wochen verlängern werde. So ungefähr drei Jahre, denke ich", sagte der 29 Jahre alte Profi im TV-Sender Sky. Sein Kontrakt läuft Ende der Saison aus.

"Jens Todt ist in guten Gesprächen", bestätigte der Vereinsvorsitzende Heribert Bruchhagen. Müller hatte erste Vertragsverhandlungen im Sommer abgebrochen, weil er mit den Konditionen nicht einverstanden war.

Der rechte Außenbahnspieler war in der vergangenen Saison mit fünf Toren und sieben Vorlagen der Topscorer der Hamburger. Zum Auftakt in dieser Saison traf er gegen den FC Augsburg zum 1:0-Sieg. Beim Torjubel zog er sich einen Kreuzbandriss zu. Gerechnet wird mit einer Pause bis März 2019.

Müller, der im unterfränkischen Lohr am Main geboren wurde, war von 2004 bis 2007 in der Jugend der SpVgg Greuther Fürth aktiv. Anschließend kam er bei den Profis in zwei Jahren zu 76 Einsätzen, in denen er 14 Tore erzielte, ehe er 2009 zum FSV Mainz 05 wechselte. Von dort zog es ihn 2014 zum Hamburger SV.

