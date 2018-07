Trotz Manipulationsvorwurfs: Parma Calcio darf aufsteigen

Nachfolger des Traditionsklubs spielt ab der kommenden Saison in der Serie A - vor 33 Minuten

ROM - Der Verdacht wiegt schwer, der italienische Verband hat sich aber entschieden: Der italienische Fußballklub Parma Calcio darf trotz des Vorwurfs der Spielmanipulation in die Serie A zurückkehren. Ganz folgenlos bleibt die Sache aber nicht.

Dem norditalienischen Verein würden in der kommenden Saison aber fünf Punkte abgezogen, teilte der italienische Fußballbund FIGC am Montag mit. Im Mai hatte Parma Calcio den Aufstieg aus der Serie B gefeiert. Doch es kam die Frage auf, ob es dabei mit rechten Dingen zugegangen war.

🇮🇹 @1913ParmaCalcio



📅 2015: Relegated to Serie D



📅 2016: Promoted to Serie C



📅 2017: Promoted to Serie B



📅 2018: Promoted to Serie A



✅ First team in Italian history to win three successive promotions.



🙌 Back where they belong. pic.twitter.com/rWz7BXELXN