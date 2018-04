Puh, das war knapp. Trotz zwischenzeitlicher Zwei-Tore-Führung und weiteren Chancen musste sich der 1. FC Nürnberg am Ende zum Heimsieg über Heidenheim zittern. In der Begegnung war einiges geboten, ein Blick in unsere Bildergalerie zum Spiel lohnt sich also... © Sportfoto Zink / WoZi