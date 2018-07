Türkspor-Abteilungsleiter: "Empathie für Mesut Özil ist da"

NÜRNBERG - Die Vorwürfe rund um den Rücktritt Mesut Özils aus der Nationalmannschaft beschäftigen ganz Deutschland. Auch Fatih Köseoglu, bei Türkspor Nürnberg für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, geht das Thema nahe. In Deutschland nicht willkommen zu sein ist für den 37-Jährigen allerdings kein Thema.

"Rassismus in seinen verschiedenen Formen und Ausprägungen" sei ein unerträgliches Problem geworden, meint Fatih Köseoglu von Türkspor Nürnberg. Foto: privat



Bevor Fatih Köseoglu über Mesut Özil reden will, stellt er klar, dass es sich um seine persönliche Meinung handelt und er nicht, nur weil er für die Öffentlichkeitsarbeit von Türkspor Nürnberg zuständig ist, für den gesamten Fußballverein spricht. Zu heikel scheint das Thema, zu verschieden sind die Blickwinkel, wenn es sich letztlich auch nur um Nuancen handeln mag. Denn im Kern, dem Gefühl, als Deutschtürke oder Deutscher mit türkischen Wurzeln in diesem Land nicht nur willkommen zu sein, darüber ist man sich im Kreis der Bezirksliga-Kicker einig.

Die Causa Özil, wie sie sich nun entwickelt und zu einer Explosion geführt hat, geht dem in Nürnberg geboren Köseoglu sehr nahe. Der 37-Jährige kann Özil sehr gut verstehen: "Weil ich das alles eben auch im Alltag erlebe. Es spiegelt meine Gefühlslage absolut wider. Empathie für Mesut Özil ist da." Egal ob in "Form von Beleidigungen auf den Fußballplätzen" oder bei einem Vorstellungsgespräch der Nichte, die mit entlarvenden Fragen konfrontiert worden sei – "Rassismus in seinen verschiedenen Formen und Ausprägungen" sei ein unerträgliches Problem geworden.

"Eine Rückwärtsbewegung"

Fatih Köseoglus Großvater kam nach Nürnberg, als der 1. FCN zum letzten Mal Deutscher Meister wurde. "Wir leben seit 50 Jahren und jetzt in der dritten Generation hier. Ich habe das Gefühl, dass das Thema immer wieder neu aufgerollt wird. Dabei waren wir schon einmal weiter." Inzwischen aber werde der Mensch wieder zu undifferenziert und zu sehr nach seiner Religion oder Herkunft beurteilt: "Es hat eine Rückwärtsbewegung eingesetzt."

Die Frage, ob sich diese Eskalation hätte verhindern lassen, Özil besser die Variante von Ilkay Gündogan gewählt und sich mit diplomatischen Worten aus der Affäre hätte ziehen können, ist für Köseoglu keine. "Das Problem ist doch, dass der Inhalt irgendwann nur noch eine untergeordnete Rolle spielt und eine Situation eintritt, in der man es niemandem mehr recht machen kann, egal was man sagt. Und die Zahl derer wächst von Tag zu Tag. Leider." Ob Özil für seine Abrechnung die richtige Art und Weise gewählt hat, darüber könne man gerne diskutieren. Offensichtlich sei, "dass Mesut Özil überfordert war und schlecht beraten wurde". Dass er sich alleinegelassen fühlen musste, darüber gibt es für Köseoglu keine zwei Meinungen.

Ein Spiegelbild der Gesellschaft

Der Fußballplatz ist, so sieht es Köseoglu, ein Spiegelbild der Gesellschaft. "Wir sind Amateurfußballer. Zu 95 Prozent läuft alles gesittet ab. Aber auch wenn es selten ist, es gibt auch bei uns Idioten und Rassismus kommt uns gegenüber vor. Die Situation, wie Mesut Özil sie erlebt hat, ist mit unserer vergleichbar."

Die Folgen, die die gescheiterte Integration des Fußballprofis mit sich bringt und die Konsequenzen des Knalleffekts können keine guten sein, ahnt Köseoglu. "Im Endeffekt zeigt es, dass sich die Gesellschaft immer mehr spaltet." Eine Entwicklung, die dem zweifachen Familienvater schwer zu schaffen macht. "Ich weiß nicht, in welcher Gesellschaft sie aufwachsen werden. Ich will auf keinen Fall, dass sie das erleben, was ich erleben musste." Und was auch Mesut Özil erlebt hat.

