Turnen: MTV Stadeln holt elf Trophäen beim Gaupokal

Jetzt geht es für sieben Turner zum Turnfest nach Berlin - vor 40 Minuten

FÜRTH - Die Nachwuchsturnerinnen des MTV Stadeln haben beim Gaupokal dominiert. Elf Trophäen wanderten nach Fürth.

Joyce Strouhal bewegte sich sicher auf dem Schwebebalken, am Reck setzte sie sich schließlich gegen Emily Boudreault durch. © Foto: privat



Joyce Strouhal bewegte sich sicher auf dem Schwebebalken, am Reck setzte sie sich schließlich gegen Emily Boudreault durch. Foto: Foto: privat



Über 170 Turnerinnen aus dem Turngau Nürnberg-Fürth-Erlangen gingen an den Start, darunter waren 20 vom MTV. Sie traten in elf Wettkampfklassen an. Wieder einmal haben die beiden Trainerinnen Christine Wiedenbauer und Jenny Liebel die Mädchen optimal vorbereitet.

Der spannendste Wettkampf kam im Jahrgang 2003 zustande, hier kamen die beiden Erstplatzierten jeweils vom MTV. Katharina König überzeugte mit zwei höchstausgeschriebenen Übungen, die sie nahezu fehlerfrei zeigte, vor Sari Schuster.

Das Gleiche gab es noch einmal im Jahrgang 2006. Hier holte sich Xenia Matseika-Strobel den Sieg, weil sie mit einer sehr guten Balken-Übung die Konkurrenz hinter sich ließ. Sarah Fietz wurde Dritte. Wieder einen Zweikampf lieferten sich die beiden Turnerinnen Joyce Strouhal und Emily Boudreault. Auch hier ging es knapp aus. Mit einer sehr gut geturnten Reckübung holte sich Joyce den Gaupokal, Emily wurde Zweite.

Hanna Casper (2005) wurde ebenfalls Gaupokal-Siegerin. Hailey Kwesch, (2001), Juliane Höld (2004) und Nora Casper (2010) errangen Silber. Helen Casper (2007) wurde Dritte. Eine Woche zuvor turnte sich Tzavet Emver Olgou beim Gaupokal in Heilsbronn auf Rang zwei. Die nächste große Veranstaltung ist das deutsche Turnfest in Berlin, zu dem sieben Sportlerinnen aus Stadeln reisen.

fn